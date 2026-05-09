Revelan nuevas imágenes exclusivas del robo al museo de Louvre

El Louvre calcula que el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas asciende a 88 millones de euros. Dichas piezas no han sido recuperadas

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Un programa de investigación de la televisión pública de Francia difundió nuevas imágenes relacionadas con el mediático robo ocurrido en el museo del Louvre el 19 de octubre de 2025. En los videos se observa a cuatro vigilantes sin capacidad de reacción frente a los dos delincuentes, además del momento en que uno de los asaltantes deja caer la corona de Eugenia durante la huida.

El material, obtenido del sistema interno de videovigilancia del Louvre y presentado por el programa Complément d'enquête, muestra en primer plano a los trabajadores de seguridad ubicados en la Galería Apolo mientras se desarrolla el atraco.

Vigilantes recibieron la orden de no intervenir

En las imágenes se aprecia cómo uno de los empleados contacta de inmediato al centro de control de seguridad del museo, mientras otro duda antes de retroceder al desconocer si los responsables portaban armas.

La supervisora del área les ordena mantenerse al margen, debido a que el protocolo establece que los vigilantes deben priorizar la evacuación de visitantes y evitar ponerse en riesgo.

El reportaje también incluye testimonios que cuestionan la preparación que reciben los agentes encargados de la seguridad dentro del recinto.

Los ladrones escaparon con joyas valuadas en millones

Las grabaciones, tomadas desde un ángulo distinto al difundido previamente, muestran a un hombre con chaleco amarillo ingresando por una ventana de la Galería Apolo, seguido por otro sujeto vestido completamente de negro.

Posteriormente, el primero se dirige directamente hacia una vitrina que aparentemente ya había sido identificada con anticipación y utiliza una radial para romperla.

Instantes después, ambos individuos abandonan el lugar con el botín guardado en mochilas. Durante la fuga, uno de ellos deja caer la corona de Eugenia, pieza que fue recuperada cerca de la galería poco tiempo después y sometida a restauración.

El Louvre calcula que el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas asciende a 88 millones de euros. Hasta ahora, dichas piezas no han sido recuperadas, pese a la captura de varios sospechosos vinculados al caso.

El robo exhibió fallas en la seguridad del Louvre

El atraco evidenció las debilidades en el esquema de seguridad del museo más visitado del mundo.

Un informe del Tribunal de Cuentas divulgado en 2025 concluyó que el Louvre descuidó aspectos fundamentales de protección dentro del recinto. Además, otro reporte parlamentario indicó que faltaron apenas “30 segundos” para que la Policía pudiera detener a los responsables del robo.