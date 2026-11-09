Revelan interés de Maduro por convertirse al judaísmo

El exmandatario venezolano estudia textos religiosos y filosóficos mientras espera su juicio. Testigos informaron que ya ha recibido la visita de un rabino

El exmandatario venezolano estudia textos religiosos, judíos y filosóficos mientras espera juicio en una cárcel de Brooklyn. Testigos informaron que ya ha recibido la visita de un rabino.

Nicolás Maduro ha encontrado en la religión una de sus principales ocupaciones durante su encarcelamiento en Estados Unidos. El exmandatario venezolano dedica buena parte de su tiempo a leer textos sagrados y filosóficos, además de reunirse con representantes de distintas confesiones religiosas, entre ellos un rabino.

Así lo confirmó este domingo The New York Times, que citó a personas familiarizadas con las condiciones de reclusión del exgobernante y que hablaron bajo anonimato debido a que no estaban autorizadas para declarar públicamente.

De acuerdo con el reporte, Maduro pasa buena parte de sus horas de lectura con la Biblia y el Corán, además de otros materiales religiosos y filosóficos. También ha recibido visitas de capellanes de la prisión, incluido un sacerdote católico y un rabino.

Aunque este acercamiento ha despertado interés por sus antecedentes familiares, el reportaje no afirma que Maduro haya cambiado de religión ni que haya iniciado un proceso formal de conversión al judaísmo.

Maduro y sus supuestas raíces judías

El acercamiento del exmandatario al judaísmo tiene un antecedente: durante una entrevista en 2013, Maduro aseguró que sus abuelos, tanto de la familia Maduro como de los Moros, tenían raíces judías sefardíes, pero que posteriormente se convirtieron al catolicismo en Venezuela.

El apellido Maduro también ha sido relacionado con comunidades sefardíes de las Antillas Neerlandesas, particularmente de Curazao. Sin embargo, el origen de un apellido o las referencias a antepasados judíos no bastan para establecer la identidad religiosa de una persona.

En sus declaraciones de años anteriores, Maduro también se había presentado como católico practicante y había mantenido vínculos con otras corrientes espirituales, incluido el movimiento del gurú indio Sathya Sai Baba.

Según el diario estadounidense, personas cercanas al exmandatario señalaron que su interés por el judaísmo no era evidente antes de su captura, ocurrida en enero pasado.

Maduro espera juicio en una cárcel de Brooklyn

Maduro permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, mientras espera enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos.

El exmandatario y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados a territorio estadounidense.

Ambos se declararon inocentes de los cargos que enfrentan. Maduro está acusado de facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, entre otros delitos, y tiene previsto enfrentar un juicio el próximo año.

El reporte también señala que el exgobernante ha perdido peso durante su estancia en prisión y que dedica buena parte de su tiempo a la lectura.