Revelan foto de Hawking con mujeres en Archivos Epstein

Una fotografía incluida en los llamados Archivos Epstein muestra al físico británico Stephen Hawking sentado en una tumbona junto a dos mujeres en bikini

Una fotografía incluida en los llamados Archivos Epstein muestra al físico británico Stephen Hawking sentado en una tumbona junto a dos mujeres en bikini, mientras le ofrecen cócteles en lo que parece ser una isla tropical. La imagen no tiene fecha confirmada ni ubicación precisa, aunque se especula que pudo tomarse en Little Saint James, propiedad del financiero Jeffrey Epstein.

Visita de científicos a la isla

El fallecido agresor sexual recibió en 2006 a 21 científicos de renombre internacional en su isla, y Hawking formaba parte del grupo. De acuerdo con registros y fotografías previas, el físico asistió a actividades sociales, incluida una barbacoa, y realizó un paseo en submarino por el fondo marino cercano, embarcación que Epstein habría adaptado para facilitar su acceso.

Los detalles del encuentro también se difundieron en una entrada del blog de la fundación del propio Epstein, donde se promocionó una conferencia titulada “La energía del espacio vacío que no es cero”, celebrada en el hotel The Ritz-Carlton St. Thomas.

Según la publicación, los invitados podían “reunirse, debatir, relajarse en la playa y hacer una excursión” al retiro privado del financiero, quien se autodenominaba “filántropo científico”.

La víctima más visible de Epstein, Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe Andrew Mountbatten-Windsor de abusar de ella cuando era menor, afirmó en su momento que Hawking habría participado en una orgía con menores. Sin embargo, nunca presentó una acusación pública directa contra el científico.

La versión apareció en un correo electrónico enviado por Epstein a Ghislaine Maxwell, en el que el financiero sugería ofrecer una recompensa a quienes pudieran demostrar que las acusaciones de Giuffre eran falsas.

Epstein negó categóricamente que Hawking estuviera involucrado en conductas indebidas.

Qué se sabe y qué no

Hasta ahora, no existe confirmación de dónde ni cuándo se tomó la fotografía recientemente difundida, y la identidad de las dos mujeres permanece oculta. La imagen forma parte de más de tres millones de documentos publicados en la última entrega de los Archivos Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Es importante subrayar que aparecer en estos archivos no implica haber cometido irregularidades. Aunque Hawking visitó la isla en al menos dos ocasiones, nunca fue fotografiado junto a Epstein.

El físico, quien vivió más de 50 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), falleció en marzo de 2018, dejando un legado científico que hoy vuelve a quedar bajo escrutinio mediático tras la difusión de estos documentos.