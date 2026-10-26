Retorna María Corina Machado a Venezuela rodeada de multitudes

Tras permanecer en el extranjero, la política opositora retornó al país tras gestiones de mediación internacional para liderar el movimiento.

La líder opositora y premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar a su país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

Vestida con su característica camisa blanca y con varios rosarios colgados del cuello, Machado encabezó una caravana de vehículos desde la que saludaba a miles de personas que se fueron congregando a su paso por la ruta que conecta al estado Lara, donde apareció en medio de una misa, con Caracas, la capital venezolana.

La opositora, que salió en diciembre del año pasado con destino a Oslo para recibir el Nobel, llegó a Caracas pasadas las 21:00 horas locales (01:00 GMT del lunes) en medio de un enjambre de motocicletas y de personas y vehículos apostados a los lados de la autopista.

Machado apareció en la mañana de este domingo en una iglesia católica del pueblo de Santa Rosa en el estado Lara (oeste) -santuario de la Divina Pastora-, tras anunciar en su red social X que se encontraba en su país.

"Estoy aquí. Con ustedes", indicó en el mensaje, al que luego respondió su compañero y líder opositor Edmundo González Urrutia confirmando su ubicación sin ofrecer detalles de cómo ocurrió su ingreso, que, hasta hace unas semanas, había sido impedido por las autoridades, según denuncias de su equipo.

Luego, partió en una caravana de vehículos a Caracas, a la que se unieron motociclistas, mientras la gente congregada en las autopistas celebraba su regreso cantando el himno nacional, portando pancartas y banderas y gritando: "¡Elecciones ya!", "Bienvenida", "Te amo, María Corina".

La esperanza

"Acaba de llegar nuestra líder, única, María Corina Machado, futura presidenta de la República de Venezuela, y el pueblo exige elecciones ya", dijo Yraima Paredes, militante de Vente Venezuela (VV), el partido de la dirigente opositora.

Machado no ofreció declaraciones a los medios durante la caravana; solo se dedicó a escuchar y saludar a la gente en las calles. Tras finalizar el recorrido, indicó en sus redes sociales.

"¡Este día lo recordaremos siempre! Vamos a terminar la tarea, juntos".

El coordinador de organización de VV, Henry Alviarez, dijo que la opositora "está feliz" porque "está en su tierra" y "convencida de que hay que seguir avanzando hacia el camino de la libertad".

Asimismo, el también miembro de la dirección nacional del partido de Machado, Carlos Alberto Fernández, aseguró que la líder regresó para "acelerar la transición".

"Aquí todo el mundo está exigiendo elecciones presidenciales. Hoy Venezuela entera está en la calle no solo por el regreso de María Corina, está en la calle exigiendo elecciones presidenciales el año que viene", apuntó desde uno de los vehículos de la caravana.

A más de 100 kilómetros de Caracas, en Aragua, la docente María Rodríguez, de 60 años, señaló que el regreso de Machado "es la puerta a la libertad, a la nueva esperanza".

Mediación de EUA

El regreso de Machado se da cuatro días después de haber culminado la cuarta ronda del diálogo que Estados Unidos impulsa entre el chavismo y un sector de la oposición del que ella no forma parte.

La jefa de delegación opositora en las negociaciones, Dinorah Figuera, dijo que el retorno en "libertad" de la dirigente es el resultado directo de la "fortaleza" de las conversaciones y de los avances hacia la obtención de garantías plenas para los venezolanos.

Además, en medio de las teorías que hablaban de la supuesta influencia de Washington en su regreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no sabe "nada" al respecto y expresó su deseo de que la dirigente esté a salvo.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.