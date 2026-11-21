Ford reactivó su complejo en Canadá con inversión de 5,000 millones de dólares canadienses para ensamblar camionetas F-Series Super Duty.

Ford reanudó este viernes la producción en una planta de montaje en Canadá, tras una inversión de casi 5,000 millones de dólares canadienses (unos 3,600 millones de dólares estadounidenses), en un momento en el que otros fabricantes están reduciendo su producción en el país ante los aranceles impuestos por Estados Unidos.

La reapertura, después de más de dos años de paralización para transformar las instalaciones, supone el regreso al trabajo de más de 2,000 empleados y permitirá fabricar hasta 100,000 camionetas Ford F-Series Super Duty anuales, destinadas a los mercados canadiense, estadounidense e internacional.

La inversión cuenta con ayudas públicas de 464.5 millones de dólares canadienses del Gobierno federal y otros 464 millones del Gobierno de la provincia de Ontario.

Reconversión industrial: de vehículos eléctricos a camionetas de gran tamaño

La planta, que anteriormente fabricaba el todocamino Ford Edge, cerró en 2024 para preparar la producción de vehículos eléctricos. Sin embargo, ante la ralentización de la demanda de estos vehículos, Ford abandonó esos planes y decidió dedicar las instalaciones a camionetas de gran tamaño.

La transformación incluye nuevas líneas de montaje, sistemas robotizados y una planta de estampación, la primera de Ford en Canadá.

"Esta inversión refleja nuestra confianza en la industria manufacturera canadiense", afirmó la presidenta de Ford Canadá, Bev Goodman.

Contraste con Stellantis y General Motors ante la incertidumbre arancelaria

La reapertura contrasta con la crisis que atraviesan otros fabricantes estadounidenses en el país.

Stellantis vendió este mes su fábrica en la localidad de Brampton a un fabricante de vehículos blindados, una decisión que ha provocado un enfrentamiento con Ottawa, que amenaza con demandar a la compañía por cientos de millones de dólares.

Por su parte, General Motors (GM) ha reducido su actividad en la planta de montaje de la localidad de Oshawa y abandonó la producción de furgonetas eléctricas en otra planta canadiense.

La industria automovilística canadiense, profundamente integrada con la estadounidense, afronta una creciente incertidumbre por los aranceles de la Administración de Donald Trump, que amenazan la competitividad de sus exportaciones y la continuidad de miles de empleos.