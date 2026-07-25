Retiran 1.5 millones de docenas de huevos por salmonela en EUA

Estados Unidos retiró 1.5 millones de docenas de huevos distribuidos en seis estados por posible contaminación con salmonela, informó la FDA.

La empresa estadounidense Midwest Poultry Services retiró del mercado aproximadamente 1.5 millones de docenas de huevos producidos en Texas debido a una posible contaminación con salmonela.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) divulgó esta semana que los huevos afectados son blancos y marrones de gallinas libres, producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026 y con fechas de consumo preferente entre el 20 de julio y el próximo 17 de agosto.

Según un comunicado de la FDA, estos huevos se enviaron a clientes de servicios de alimentos y comercios minoristas en Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Nuevo México y Misisipi, y estuvieron disponibles en tiendas como Kroger o Brookshire Grocery y en otros puntos de venta minorista más pequeños.

Otras marcas afectadas son Simple Truth, Country Morning y SunUps.

La agencia explicó que la salmonela puede causar infecciones graves y en algunos casos mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores o "frágiles" y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas con salmonela pueden sufrir fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y en casos poco frecuentes la bacteria puede provocar enfermedades más graves como artritis o infecciones arteriales.

La noticia llega en un momento en que Estados Unidos afronta el mayor brote de ciclosporiasis en años, una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas y que agencias federales han vinculado con vegetales de hoja verde como la lechuga.