Retira EUA sus últimas tropas de Irak tras dos décadas

La salida militar del país en Medio Oriente, acordada desde 2024, es celebrada por Irán y sus aliados como una derrota para Washington

Las fuerzas de EUA tienen previsto abandonar este miércoles sus últimas bases militares en Irak, poniendo fin a una presencia que se extendió durante más de dos décadas y dejó alrededor de 4 mil 500 militares estadounidenses muertos.

La retirada, acordada en 2024 durante el gobierno del expresidente Joe Biden y ejecutada ahora por la Administración de Donald Trump, ocurre mientras Washington mantiene un conflicto abierto con Irán.

El retiro es celebrado por Teherán y sus aliados en Irak, quienes consideran que la salida estadounidense representa una victoria para los grupos que durante años han cuestionado la presencia militar de Washington.

Sin embargo, expertos y líderes iraquíes advierten que la salida podría modificar el equilibrio de poder en Irak y ampliar la influencia de Irán sobre la seguridad y las decisiones políticas del país.

Advierten mayor influencia de Irán en Irak

Jasim al-Bahadli, analista de seguridad iraquí especializado en grupos armados chiítas alineados con Irán, consideró que Teherán obtendrá un beneficio estratégico con la retirada.

“Irán se beneficiará estratégicamente de la retirada de la coalición”, afirmó, al señalar que la salida elimina una presencia militar que durante años funcionó como contrapeso a la influencia iraní en Irak.

De acuerdo con el especialista, las milicias respaldadas por Teherán podrían utilizar la retirada estadounidense para fortalecer su posición y aumentar su influencia sobre las decisiones de seguridad y política del país.

La salida también genera preocupación ante la posibilidad de que otros grupos enemigos de EUA intenten aprovechar el nuevo escenario, incluido el Estado Islámico.

Milicias proiraníes celebran salida estadounidense

Abu Mojtaba al-Yasiri, comandante de la Resistencia Islámica en Irak, organización que agrupa a distintas facciones armadas respaldadas por Irán, calificó la retirada estadounidense como una “victoria histórica”.

El comandante afirmó que el 30 de septiembre marcará, desde su perspectiva, el cierre de una etapa de la presencia estadounidense en Irak.

“Irak ha demostrado que su soberanía no puede ser garantizada por fuerzas extranjeras, sino por la resistencia y la voluntad de su pueblo”, declaró a Reuters.

Los grupos aliados de Irán han mantenido durante años una postura contraria a la presencia militar estadounidense y han atacado en distintas ocasiones instalaciones de Washington en territorio iraquí.

Advierten riesgo de un vacío de poder

Aunque la salida definitiva de las tropas estadounidenses cuenta con amplio respaldo entre la población iraquí, algunos sectores advierten que el país todavía enfrenta riesgos de seguridad.

Abdulrahman al-Zobaie, líder tribal suní de Faluya, sostuvo que Irak todavía no estaría completamente preparado para asumir por sí solo todas las tareas de seguridad.

“Todos los iraquíes aspiran a la plena soberanía”, afirmó a Reuters, aunque advirtió sobre el riesgo de que la retirada de la coalición genere un vacío de poder.

La preocupación se centra particularmente en el crecimiento de los grupos armados respaldados por Irán y en la posibilidad de que el Estado Islámico u otras organizaciones aprovechen una eventual reducción de las capacidades de seguridad.

EUA invadió Irak en 2003

EUA invadió Irak en 2003 con el objetivo de derrocar al entonces presidente Sadam Husein.

Después de la invasión, Washington ocupó el país, participó en la instauración de un gobierno liderado por chiítas y enfrentó durante años una insurgencia armada.

Las tropas estadounidenses se retiraron a finales de 2011, pero regresaron menos de tres años después, en 2014, para apoyar a las fuerzas iraquíes en la lucha contra el Estado Islámico.

La campaña contra el grupo extremista se prolongó hasta 2017, cuando Irak declaró la derrota territorial del Estado Islámico.

Durante la llamada Operación Libertad Iraquí, aproximadamente el doble de militares estadounidenses murieron en comparación con la guerra de Afganistán.

Irak mantiene equilibrio entre Washington y Teherán

Durante los últimos años, Irak se convirtió en un punto de equilibrio entre Estados Unidos e Irán, al mantener relaciones políticas y militares con ambos países.

La rivalidad entre Washington y Teherán también se trasladó en distintas ocasiones a territorio iraquí.

En 2020, Estados Unidos mató al general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo cerca del aeropuerto de Bagdad.

El asesinato provocó una fuerte reacción de Irán y de sus aliados en Irak, que posteriormente realizaron ataques contra instalaciones estadounidenses.