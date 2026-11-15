Resulta ciudadano lesionado por artefacto lanzado desde un dron

El atentado perpetrado por un grupo armado organizado en la zona rural requirió una compleja misión aeromédica especializada.

Un hombre de 33 años tuvo que ser trasladado de urgencia hacia Cúcuta a bordo de un helicóptero UH-60 Ángel de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), luego de resultar gravemente herido tras la explosión de un artefacto lanzado desde un dron por un grupo armado organizado en la zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Tras la detonación ocurrida en la vereda El Diamante, la víctima recibió una primera valoración por parte del personal sanitario en la zona. Posteriormente, fue llevado en ambulancia hasta las instalaciones militares en Tibú para concretar su traslado aéreo hacia la Trigésima Brigada del Ejército Nacional (BR30) en Cúcuta, desde donde fue remitido de inmediato a un centro hospitalario de mayor complejidad para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Coordinación interinstitucional y misión aeromédica

Esta compleja misión aeromédica fue posible gracias a la rápida reacción de las tripulaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1. En una operación coordinada de manera conjunta entre el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), el Ejército Nacional y la Cruz Roja, logrando articular capacidades institucionales para salvaguardar la vida del ciudadano afectado.