Respaldo de Trump no evita tropiezos de candidatos republicanos

Un funcionario de la Administración de Trump atribuyó parte del desempeño electoral a la ausencia del mandatario en las boletas

Un funcionario de la Administración aseguró que Trump tuvo mayor protagonismo en la promoción de algunos candidatos que los propios aspirantes, al considerar que su imagen continúa siendo uno de los principales motores del voto republicano.

Sin embargo, los resultados preliminares de este martes muestran un panorama complicado para algunos de los políticos que recibieron el respaldo presidencial. Entre ellos figuran Ken Paxton, en Texas, y Darline Graham, en Carolina del Sur, quienes enfrentan dificultades en sus respectivas contiendas.

A este escenario se suma Michael Whatley, candidato republicano por Carolina del Norte, quien ya reconoció su derrota.

Pese a estos tropiezos, el funcionario de la Casa Blanca sostuvo que el ánimo dentro del Gobierno se mantiene desafiante y atribuyó parte del desempeño electoral a que Trump no participó directamente como candidato en las boletas.

Según su argumento, el electorado que respalda al mandatario tiene una mayor participación cuando su nombre aparece entre las opciones para votar.

Casa Blanca critica a votantes demócratas

La Casa Blanca también lanzó críticas contra los votantes demócratas y advirtió que podrían arrepentirse de su decisión electoral si los precios de la gasolina disminuyen rápidamente una vez que concluya el conflicto con Irán.

Además, el funcionario sostuvo que los resultados de la jornada no modificarán la postura de Trump frente a sus adversarios políticos, sino que podrían reforzar su determinación de combatir a lo que calificó como la izquierda radical.

“Prepárense para lo que viene”, fue el mensaje final del representante de la Casa Blanca, en una señal de que el presidente pretende mantener su confrontación política independientemente del desenlace electoral.