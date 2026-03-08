Respalda Daniel Noboa coalición militar contra carteles

Noboa había adelantado que asistiría a la cumbre por temas de seguridad, al señalar que Ecuador necesita apoyo internacional para fortalecer la seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este sábado que “el tiempo se les ha acabado” para las mafias que durante años operaron en el continente sin enfrentar consecuencias. La declaración fue realizada durante una cumbre celebrada en Miami, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en la que participaron diversos líderes de derecha de América Latina.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario ecuatoriano publicó un breve mensaje en el que advirtió sobre el fin de la impunidad para los grupos delictivos en la región.

Durante demasiado tiempo las mafias creyeron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover droga, armas y violencia sin consecuencias.



— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 7, 2026

El mensaje estuvo acompañado de fotografías tomadas durante la reunión regional denominada ‘Escudo de las Américas’, donde Noboa aparece junto a otros jefes de Estado asistentes.

En una de las imágenes también se observa a Donald Trump mostrando el decreto con el que formalizó una coalición militar latinoamericana contra los carteles del narcotráfico, iniciativa presentada durante el encuentro.

Semanas antes del evento, Noboa había adelantado que asistiría a la cumbre por temas de seguridad, al señalar que Ecuador necesita apoyo internacional para fortalecer la seguridad de sus ciudadanos.

Operaciones contra grupos criminales

En ese contexto, esta semana Ecuador y Estados Unidos iniciaron operaciones militares conjuntas en territorio ecuatoriano dirigidas contra organizaciones consideradas terroristas.

Según información oficial, durante una de estas acciones fue destruido un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, grupo criminal vinculado a disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La operación se realizó en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde fuerzas ecuatorianas actuaron con apoyo de inteligencia estadounidense para atacar un campamento que presuntamente servía como centro de descanso y entrenamiento para narcotraficantes.

De acuerdo con reportes oficiales, el sitio estaría vinculado a un líder conocido como “Mono Tole” y tenía capacidad para entrenar hasta 50 integrantes de organizaciones criminales.

Alianza en la lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la estrategia de seguridad que el gobierno de Noboa impulsa desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó como organizaciones terroristas tras la escalada de violencia en el país.

Entre los grupos señalados por las autoridades ecuatorianas se encuentran Los Lobos y Los Choneros, considerados los más grandes y violentos dentro del territorio nacional.

Tras la cumbre, Noboa sostuvo una reunión con Kristi Noem, supervisora de la estrategia ‘Escudo de las Américas’, y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, además de otros mandatarios participantes.

"Ecuador ha sido un socio muy firme para todos nosotros. Hemos trabajado no solo en seguridad y en la lucha contra los carteles, sino también en asegurar que el narcotráfico sea combatido", dijo Noem en ese encuentro, según un comunicado de la Presidencia ecuatoriana.

A la cumbre también asistieron los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien tomará posesión del cargo el próximo miércoles.