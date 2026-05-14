Residentes de Miami demandan proyecto de biblioteca de Trump

En la demanda se señala que el propio Trump ha mencionado públicamente que “no cree en la construcción de bibliotecas ni museos”

Residentes de Miami presentaron una demanda federal para intentar frenar la transferencia de un terreno de alto valor destinado al proyecto de la biblioteca presidencial de Donald Trump, al considerar que la operación podría violar disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y generar beneficios económicos directos para el mandatario y su familia.

Cuestionan posible uso comercial del proyecto presidencial

La acción legal fue interpuesta por vecinos de la zona, organizaciones civiles y representantes legales que buscan invalidar la cesión de un predio ubicado junto a la histórica Torre de la Libertad, en una de las áreas con mayor valor inmobiliario del centro de Miami.

Los demandantes sostienen que el proyecto, presentado oficialmente como una biblioteca presidencial, podría terminar convirtiéndose en un complejo comercial con hotel, espacios turísticos y otras áreas de explotación económica.

En la demanda se señala que el propio Trump ha mencionado públicamente que “no cree en la construcción de bibliotecas ni museos”, y que incluso reconoció que el edificio “muy probablemente será un hotel”, acompañado de otras atracciones dentro del complejo.

Los residentes argumentan que esto implicaría una forma de monetización privada utilizando un terreno estatal entregado bajo condiciones preferenciales.

Demanda se basa en la Cláusula de Emolumentos

La acción judicial está sustentada en la llamada Cláusula de Emolumentos, un apartado constitucional que prohíbe que un presidente reciba beneficios económicos, pagos o regalos provenientes de gobiernos estatales, federales o extranjeros fuera de su salario oficial.

De acuerdo con los demandantes, el estado de Florida habría cedido a la fundación vinculada al proyecto presidencial una propiedad valuada oficialmente en unos 67 millones de dólares, aunque especialistas inmobiliarios estiman que el terreno podría superar ampliamente esa cifra debido a su ubicación frente a la bahía de Miami.

“El presidente Trump pretende monetizar este rascacielos, generando beneficios significativos para él y su familia”, sostiene el documento presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

La demanda fue promovida por dos residentes de Miami que viven cerca del futuro desarrollo, junto con el Constitutional Accountability Center y el despacho legal Gelber Schachter & Greenberg.

Denuncian afectaciones urbanas y vecinales

Además de los cuestionamientos constitucionales, los residentes aseguran que el desarrollo afectaría directamente su calidad de vida, el paisaje urbano y las vistas hacia la bahía.

Entre los demandantes también aparece Dunn's Overtown Farm, organización comunitaria que anteriormente proponía utilizar el terreno para un proyecto de agricultura urbana y espacios comunitarios.

La transferencia del predio comenzó el año pasado, cuando el Miami Dade College cedió el terreno a una junta estatal de Florida. Posteriormente, el gobernador Ron DeSantis y el gabinete estatal aprobaron entregar la propiedad a la fundación de la biblioteca presidencial bajo la condición de que el sitio incluyera elementos relacionados con una biblioteca de Trump en un plazo máximo de cinco años.

Ahora, los demandantes buscan que la justicia federal declare inválida la operación y anule la transferencia del terreno mientras continúa el debate sobre el verdadero alcance del proyecto.