Rescatistas buscan salvar a niño tras ocho días bajo escombros

Equipos internacionales intentan rescatar a Fabio, de nueve años, atrapado desde los terremotos en Venezuela que han dejado al menos 2 mil 295 muertos

Equipos de rescate mantienen una intensa operación para intentar salvar a Fabio, un niño de nueve años que permanece atrapado desde hace ocho días entre los escombros de un edificio colapsado en el estado venezolano de La Guaira, tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

El menor se encuentra aproximadamente a seis metros de distancia de los rescatistas, quienes trabajan en el inmueble de doce pisos que se desplomó en la localidad costera de Caraballeda, una de las zonas más afectadas por los sismos.

Operativo de rescate continúa sin pausa

La operación comenzó a las 23:00 horas del miércoles, tiempo local, y en ella participan especialistas provenientes de El Salvador y Argentina, con el apoyo de personal de Protección Civil.

De acuerdo con información proporcionada por un elemento del Ejército, el padre de Fabio permanece en el sitio a la espera de noticias sobre su hijo. Las autoridades sospechan que el niño podría estar junto al cuerpo de una persona fallecida, presuntamente su madre.

Sin embargo, uno de los rescatistas señaló que no se descarta la posibilidad de que existan más personas con vida en el mismo punto donde se encuentra el menor.

Estructura inestable dificulta las labores

Para avanzar de forma segura, el grupo de rescate apuntaló con madera la estructura del edificio, debido al deterioro que presenta tras el colapso.

Los especialistas indicaron que aún no es posible determinar cuánto tiempo tomará llegar hasta el niño, ya que las condiciones del inmueble obligan a trabajar con extrema precaución.

Las labores continúan después de que este jueves fuera rescatado con vida Hernán Gil, un vigilante venezolano de 43 años que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de otro edificio en la urbanización Playa del Mar.

Su rescate fue posible tras un operativo que se prolongó durante más de 72 horas y en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales, lo que renovó la esperanza entre las familias afectadas, aunque las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen conforme transcurre el tiempo.

Según el más reciente reporte oficial, unos 3 mil rescatistas internacionales desplegados y coordinados por la ONU han logrado rescatar con vida a 13 personas durante la semana de operaciones posteriores a los terremotos.

El saldo actualizado de la emergencia asciende a al menos 2 mil 295 personas fallecidas y 11 mil 267 heridas.