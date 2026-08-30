Rescatan con vida a niña tras 60 horas bajo escombros en Nepal

Una niña de seis años fue rescatada con vida en Nepal tras permanecer casi 60 horas atrapada bajo escombros provocados por una riada

Una niña de seis años fue localizada con vida este sábado en Timure, al norte de Nepal, después de permanecer cerca de 60 horas atrapada bajo los restos arrastrados por una devastadora riada.

El rescate ocurrió en un momento en que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen conforme pasan las horas desde la emergencia.

Los rescatistas tuvieron que retirar manualmente piedras, madera, láminas metálicas y fragmentos de construcciones hasta llegar al pequeño espacio donde permanecía atrapada la menor.

Tras abrirse paso entre los escombros, los equipos lograron extraer a la niña y sacarla en brazos. En las primeras imágenes, la menor aparece aparentemente inconsciente mientras varios rescatistas la trasladaban lejos de la zona cubierta de lodo.

Posteriormente recibió atención de los equipos de emergencia. Imágenes difundidas después del rescate muestran a la niña consciente, abrigada y recibiendo alimentos en un puesto de seguridad cercano a Timure.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Las labores de rescate se mantienen en medio de condiciones cada vez más complicadas. El barro, las rocas y los restos de viviendas comienzan a secarse y compactarse en algunas zonas, obligando a los equipos a retirar el material con mayor precaución.

Esta situación también reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

Timure, ubicada cerca de la frontera con China, se encuentra entre las localidades más golpeadas por la corriente de agua, que destruyó viviendas, comercios e infraestructura a lo largo de los corredores de los ríos Bhotekoshi y Trishuli.

Miles de militares, policías y elementos de la Policía Armada continúan participando en las labores de búsqueda y rescate. Los helicópteros también son utilizados para llegar a lugares donde los caminos terrestres permanecen bloqueados.

El rescate quedó registrado en video

Mientras los equipos continúan recuperando cuerpos que fueron arrastrados por los ríos, también se mantiene la búsqueda de personas cuyo paradero sigue sin conocerse.

Breaking: Visuals show small girl being found alive and rescued earlier today in Nepal amid devastating flooding. pic.twitter.com/uW1iQHFXLL — World Updates (@Updatesofwworld) August 29, 2026 El rescate de la menor fue registrado en un video difundido este sábado por la Policía Armada de Nepal, que confirmó que habían transcurrido casi 60 horas desde la riada hasta su localización. El hallazgo representa uno de los rescates con vida registrados mientras la operación se concentra cada vez más en localizar desaparecidos entre el lodo y las estructuras destruidas.