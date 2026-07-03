Rescatan a sobreviviente tras 8 días bajo escombros en Venezuela

Las maniobras para liberarlo comenzaron el lunes. Desde ese momento, cerca de 100 rescatistas trabajaron sin descanso para mantener contacto con Gil

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Después de permanecer ocho días atrapado entre los restos de un edificio colapsado, un hombre fue rescatado con vida la mañana de este jueves en el estado de La Guaira, al norte de Venezuela, tras una compleja operación de salvamento que se prolongó durante casi 72 horas.

El sobreviviente, identificado como Hernán Gil, quedó sepultado en la garita de vigilancia del inmueble donde trabajaba, en la localidad de Catia La Mar, luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

Rescate se extendió durante casi tres días

Las maniobras para liberarlo comenzaron de manera formal el lunes a las 10:00 horas locales. Desde ese momento, cerca de 100 rescatistas de Venezuela, Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador trabajaron sin descanso para mantener contacto con Gil, suministrarle agua, medicamentos y evaluar la forma más segura de extraerlo.

Los equipos de emergencia lograron establecer comunicación con el vigilante desde el domingo, lo que permitió monitorear su estado de salud mientras avanzaban las labores de rescate.

"Se encontraba en un paso subterráneo dentro de una caseta de seguridad con aproximadamente 140 toneladas de escombros encima", explicó a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, quien agregó que fue necesario replantear la estrategia para abrir un nuevo acceso hasta el lugar donde permanecía atrapado.

De acuerdo con voluntarios de la Cruz Roja venezolana, la estructura de la garita actuó como un escudo que evitó que los escombros aplastaran completamente al vigilante, lo que resultó clave para que pudiera sobrevivir.

Esposa nunca abandonó el lugar del derrumbe

Durante toda la emergencia, Gusbimar González, esposa de Hernán Gil, permaneció frente al edificio derrumbado desde el jueves pasado, un día después de los sismos, con la esperanza de volver a verlo con vida.

Tras los devastadores terremotos registrados la semana pasada, entre 2 mil 500 y 3 mil rescatistas internacionales llegaron a Venezuela para apoyar las tareas de búsqueda y rescate, de acuerdo con datos de la ONU, organismo que coordina parte de las operaciones sobre el terreno.

El más reciente balance del Gobierno venezolano señala que 6 mil 461 personas han sido rescatadas, mientras que la cifra de víctimas mortales asciende a 2 mil 295 y otras 11 mil 267 personas resultaron lesionadas.