Rescatan a 20 personas tras más de 16 horas secuestradas en supermercado de Cartagena; un delincuente murió en Colombia.

Las autoridades colombianas rescataron con vida la madrugada de este miércoles a las personas que permanecían secuestradas desde hace más de 16 horas por un grupo de delincuentes en un supermercado de Cartagena de Indias, que se estima eran 20, en una operación en la que murió uno de los miembros de la banda criminal.

”A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito (el supermercado)”, expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en un video publicado en X.

El mandatario aseguró que ”esta operación fue absolutamente impecable” y fue ordenada luego de que el mandatario llegara a Cartagena a primera hora de la noche, tras pasar la mañana en Villavicencio para comprobar las consecuencias de un atentado ocurrido la víspera, con 23 heridos.

”Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia (…) Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno y a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno”, añadió el presidente sobre el rescate de las al menos 20 personas que permanecían secuestradas.

El suceso, con escasos equivalentes en la historia reciente de Colombia, conmocionó a la ciudad caribeña y comenzó aproximadamente a las 8:00 hora local del martes cuando un grupo de delincuentes que se refugiaron en el establecimiento tras frustrarse su intento de robar un transportador de valores.