Rescatan a mineros atrapados durante diez días en cueva de Laos

Equipos internacionales de emergencia extrajeron a los pobladores tras el descenso del agua, mientras continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas.

Cuadrillas de rescate de Laos y Tailandia lograron poner a salvo este sábado a cuatro pobladores que permanecieron atrapados diez días en una cueva inundada. Esta exitosa extracción se sumó a la evacuación de un primer sobreviviente el viernes, dejando un saldo de dos hombres desaparecidos.

Los aldeanos ingresaron originalmente a la cavidad subterránea la semana pasada con el objetivo de buscar minerales valiosos en la provincia de Xaisomboun. Sin embargo, una repentina inundación bloqueó su salida y solo uno de los integrantes del grupo inicial pudo escapar para alertar a las autoridades.

¿Cómo se coordinó el rescate de los pobladores en la cueva?

La organización Rescue Volunteer for People informó en redes sociales que el descenso en el nivel del agua facilitó la salida de los atrapados. Los afectados emergieron cubiertos de lodo y auxiliados por buzos que previamente les habían suministrado alimentos, agua y oxígeno para su estabilización.

El operativo requirió un esfuerzo multinacional en el que colaboraron especialistas de Tailandia, Japón, Malasia, Indonesia, Francia y Australia en una zona escarpada. Varios de los rescatistas participantes contaban con la experiencia previa del complejo salvamento de un equipo de fútbol infantil en Tailandia en 2018.

¿Cuál es la condición actual de los sobrevivientes evacuados?

Imágenes y videos difundidos en internet mostraron a los cinco sobrevivientes, identificados como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen, siendo trasladados en camillas. Los rescatistas envolvieron a los hombres en mantas térmicas y les colocaron mascarillas de oxígeno tras un emotivo reencuentro en la superficie.

La evacuación del primer minero el viernes tomó cerca de 30 minutos, requiriendo que el afectado se arrastrara por pasajes estrechos y anegados de agua. Tras el éxito de esta primera fase, las brigadas internacionales concentran sus recursos en la localización de los civiles restantes.

¿Cuáles son los siguientes pasos en la zona del desastre?

El jefe del grupo tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, Kengkaj Bongkawong, detalló que planean explorar un área ubicada a unos 25 metros de profundidad. El especialista advirtió que la nueva sección de búsqueda se encuentra severamente inundada, lo que representa un reto para los buzos.

Las autoridades de Laos confirmaron que mantendrán el despliegue de los especialistas extranjeros de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero de los desaparecidos. Las labores técnicas de bombeo continuarán activas en los accesos principales para evitar que nuevos flujos de agua pongan en riesgo la misión.