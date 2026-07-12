Rescatan a más de 200 niños por inundaciones en Misuri

Helicópteros de la Guardia Nacional evacuaron a niños y personal de un campamento de verano en Misuri tras fuertes lluvias

Más de 200 niños y trabajadores de un campamento de verano fueron rescatados en helicópteros de la Guardia Nacional luego de quedar atrapados por inundaciones provocadas por intensas lluvias en Misuri, Estados Unidos.

El Campamento Taum Sauk, ubicado en la comunidad de Lesterville, fue evacuado debido al aumento del nivel del agua.

Los afectados fueron trasladados por aire hasta una escuela primaria cercana, donde se reencontraron con sus familias.

Campistas buscaron refugio ante crecida del río

En otra zona afectada, integrantes del campamento Bearcat Getaway, localizado cerca del río Black, tuvieron que refugiarse sobre un edificio para escapar de las aguas.

Sin embargo, la estructura terminó colapsando debido al peso acumulado y la presión constante del agua, informó el sargento Young.

Además, tres personas que quedaron atrapadas en árboles del río Black, en el condado de Reynolds, fueron rescatadas durante la noche del viernes.

Campamento agradece apoyo de rescatistas

El campamento Bearcat Getaway expresó su agradecimiento a través de redes sociales por la ayuda recibida durante la emergencia y destacó la labor realizada para mantener a salvo a la comunidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por inundaciones repentinas en la región, donde se registraron acumulados de lluvia de entre 15 y 30 centímetros debido a varias tormentas eléctricas.

Matt Beitscher, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en St. Louis, señaló que la zona es un destino frecuente para actividades recreativas, con numerosos campamentos y espacios para deportes acuáticos, lo que aumenta la vulnerabilidad ante crecidas repentinas.

Gobierno activa equipos de rescate

El gobernador de Misuri, Mike Kehoe, declaró estado de emergencia y activó equipos estatales de búsqueda y rescate para atender la situación.

El mandatario informó que durante la noche del viernes cientos de personas fueron auxiliadas tras quedar atrapadas por las inundaciones, en árboles, techos y vehículos afectados por la emergencia.