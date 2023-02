Rescatan a mamá que se lanzó a piscina de cubos de espuma

La mujer creyó que sería divertido lanzarse a una piscina de cubos de espuma, sin embargo, ya no pudo salir de ella y tuvo que ser rescatada por varios hombres

Por: Patricia Agüero

Febrero 20, 2023, 14:00

Actualmente existen muchos lugares dirigidos a los niños en donde pueden divertirse después de una ardua semana escolar.

Lo bueno es que buscando la convivencias con los padres de familia, algunos de estos lugares también permiten el acceso de los adultos, tal como ocurre con algunos parques de brincolines en donde no pueden faltar las piscinas de cubos de espuma.

Sin embargo, una mujer tuvo una accidentada experiencia en uno de estos lugares y millones de personas fueron testigos gracias a que se viralizó el video de su ¡rescate!

Así es, de acuerdo con las imágenes que fueron publicadas en TikTok, la mujer se aventuró a lanzarse en una piscina de cubos de espuma, sin embargo, lo que en un momento fueron risas, se convirtió en tensión cuando trabajadores del establecimiento tuvieron que acudir a la piscina para rescatar a la mujer que se hundía en una especie de 'arenas movedizas'.

El video muestra el momento en que la señora corre unos metros, esquiva a un niño y después se lanza a la piscina cayendo al fondo, pero al ritmo de la música 'oh no, oh no', las imágenes muestran a varios hombres que intentan rescatar a la mujer que quedó atrapada entre los cubos de espuma para evitar que se sofocara. Jalándola de los brazos, empujándola y hasta ofreciéndole cuerdas improvisada, mientras los niños veían sonriendo la escena.

Finalmente, la mujer pudo encontrar la orilla de la piscina para apoyarse y salir por su propio pie, mientras que uno de los hombres que le ayudó se deja caer en los cubos de espuma tras la hazaña.





'Eran cubos de goma espuma o arenas movedizas', 'Tengo miedo de ir a uno de esos lugares y salir en un Tik tok', 'Nota mental: nunca tirarme a una piscina de cubitos, cuenta la leyenda que todavía se escucha la voz en la piscina de obstáculos', fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.

El video cuenta con 15.5 millones de reproducciones desde su publicación el pasado 05 de febrero.