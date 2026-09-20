Rescatan a cuatro secuestrados en operativo en Colombia

El operativo en el municipio de Gómez Plata dejó la captura de un sospechoso herido y la recuperación de una menor de edad.

En una operación militar sostenida de alta precisión, tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la SIJIN de la Policía de Antioquia, el GICCO y la Fiscalía Especializada 75, lograron el rescate de cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad desde el pasado jueves en la zona rural del municipio de Gómez Plata.

Durante el desarrollo de las maniobras de liberación se desató un intenso combate contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 36, facción bajo el mando de alias "Calarcá". La confrontación armada dejó un saldo de dos presuntos miembros de la organización criminal muertos en desarrollo de operaciones militares, entre los que se identificó a alias "Huevo", designada como cabecilla de comisión, y a una mujer perteneciente al grupo armado.

Captura de un presunto delincuente y atención médica a una menor de edad

Las unidades tácticas lograron la captura de un sujeto que resultó herido en el intercambio de disparos, quien fue de inmediato asegurado por las tropas. De igual forma, una menor de edad que permanecía en el lugar fue recuperada por el personal militar; al presentar heridas, recibió primeros auxilios de manera oportuna por parte del enfermero de combate designado en la operación para estabilizar su condición médica.

En el sitio del combate, los efectivos militares y policiales incautaron un importante arsenal de guerra y material de comunicaciones utilizado por la estructura ilegal, que incluyó 5 fusiles de asalto y 1 pistola, 12 proveedores para armamento, 929 cartuchos de diferentes calibres, 3 radios de comunicación y 8 equipos telefónicos celulares.

Impacto a la estructura criminal en el norte de Antioquia

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, la comisión neutralizada era la responsable de las recientes acciones delictivas, extorsiones y hostigamientos contra comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios en los municipios de Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Angostura.

Con este contundente golpe, las Fuerzas Militares afectaron de manera significativa las capacidades armadas, logísticas y financieras del GAO-r Estructura 36, devolviendo la tranquilidad a los gremios productivos y fortaleciendo las condiciones de seguridad en la subregión del Norte de Antioquia.