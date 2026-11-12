Rescatan a bebé enterrado en una jaula para perros en EUA

Después de un día de rastreo, las autoridades estadounidenses encontraron tierra removida cerca de la vivienda del abuelo del menor

Un bebé de 11 meses fue rescatado con vida luego de ser enterrado dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla, en el condado de Lexington, Carolina del Sur.

Su padre, Michael Comer, de 25 años, fue arrestado y permanece detenido sin derecho a fianza.

El pequeño Koah Sharp había sido reportado como desaparecido el lunes, cuando se encontraba bajo el cuidado de su padre mientras su abuela realizaba una diligencia. Casi 100 socorristas participaron en las labores de búsqueda para localizarlo.

Después de un día de rastreo, las autoridades encontraron tierra removida cerca de la vivienda del abuelo del menor. Al excavar, localizaron al bebé dentro de una jaula para perros cubierta con una toalla.

De acuerdo con la policía, el pequeño todavía estaba con vida y gritaba cuando fue liberado.

“Ciertamente, Dios es bueno”, declaró el comandante policial del condado de Lexington, Jay Koon, durante una conferencia de prensa. “Estaba gritando a todo pulmón, lo cual supongo es algo bueno para un bebé", agregó.

¿Cómo encontraron al bebé enterrado?

El jefe policial explicó que la toalla pudo haber creado una bolsa de aire que permitió al menor respirar. Además, las temperaturas frescas posiblemente contribuyeron a que sobreviviera.

La jaula estaba enterrada a poca profundidad, aproximadamente a 30 centímetros de la superficie. Antes de localizarla, los agentes revisaron la vivienda del abuelo, donde encontraron las puertas abiertas y pertenencias del bebé, pero no hallaron a Comer ni al pequeño.

Autoridades reconstruyeron que Koah estaba al cuidado de la madre de Comer, quien tuvo que salir a realizar una diligencia y dejó al niño con su padre. Otro cuidador se encontraba en camino, pero cuando llegó, Michael Comer y el bebé ya no estaban.

Videos de vigilancia de distintos negocios de la zona mostraron al padre sin el menor durante la tarde del lunes. Comer fue localizado esa misma noche y arrestado.

Padre permanece detenido mientras investigan el caso

Michael Comer fue detenido inicialmente por un cargo de robo y permanecía sin derecho a fianza, mientras los investigadores trabajaban con los fiscales para determinar posibles cargos adicionales.

Hasta el momento, no se ha informado si cuenta con representación legal. Tampoco se han dado detalles sobre el estado de salud de Koah, quien fue trasladado a un hospital después del rescate.

La tía abuela del bebé, Amber Hammond, quien presenció el momento en que fue liberado de la jaula, expresó su alivio por haberlo encontrado con vida.

“Estamos mejor ahora que sabemos que Koah está a salvo”, dijo a The Associated Press.

El comandante Koon también señaló que los padres del menor habían atravesado algunas situaciones relacionadas con violencia doméstica y advirtió que los niños pueden quedar en medio de esos conflictos.

De acuerdo con registros judiciales del condado de Lexington, Comer fue condenado a libertad condicional en octubre, luego de declararse culpable de violencia doméstica y alteración agravada del orden público por un arresto ocurrido en julio.

Como parte del acuerdo, los fiscales retiraron un cargo relacionado con armas.