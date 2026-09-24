Rescatan a adolescente y su hija durante operativo en Ecuador

Los dispositivos serán analizados para establecer cómo operaba la plataforma, identificar posibles contactos y determinar si existen otras personas relacionadas

Una adolescente de 17 años y su hija de cuatro meses fueron rescatadas durante un operativo contra la trata de personas realizado en Machala, provincia de El Oro, en Ecuador.

Las autoridades investigan un posible caso de explotación sexual facilitado mediante una página de citas.

La intervención se desarrolló el martes 22 de septiembre y derivó en la detención de un hombre de 25 años, quien mantenía una relación sentimental con la adolescente y es investigado por su presunta participación en los hechos.

Investigan página utilizada para concertar encuentros

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sospechoso presuntamente administraba una página de citas desde la que coordinaba encuentros con clientes y habría obligado a la joven a participar en actividades de carácter sexual.

Durante el operativo, los agentes aseguraron dos teléfonos celulares, un dispositivo de grabación de video, 40 dólares en efectivo, prendas de vestir y otros elementos relacionados con la investigación.

Los dispositivos serán analizados para establecer cómo operaba la plataforma, identificar posibles contactos y determinar si existen otras personas relacionadas con el caso.

Activan medidas de protección para madre e hija

Después del rescate, la adolescente y su bebé quedaron bajo medidas de protección integral y fueron canalizadas a un centro de acogida institucional para recibir atención y permanecer resguardadas.

Las investigaciones continúan para esclarecer durante cuánto tiempo habría ocurrido la posible explotación, establecer la responsabilidad del detenido y determinar si otras personas participaron en la operación.

El hombre permanecerá sujeto al procedimiento correspondiente y conservará su presunción de inocencia mientras las autoridades judiciales determinan su situación legal.