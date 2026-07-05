Rescatan a 48 personas tras crecida de río en Ecuador

En Ecuador fueron rescatadas 48 personas, incluidos bomberos, tras ser arrastradas por la crecida del río Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe

Un total de 48 personas, entre ellas diez bomberos, fueron rescatadas luego de ser arrastradas por la creciente del río Zamora, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en Ecuador, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La institución no ha detallado hasta el momento el estado de salud de los afectados tras el incidente ocurrido en la zona de la localidad de Guadalupe, en el municipio de Zamora.

Desbordamiento provocó inundaciones en la zona

El desbordamiento del río Zamora se registró la noche del viernes y ocasionó inundaciones en distintos sectores de la localidad de Guadalupe, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia en la región.

Ante la situación, la SNGR mantiene activadas acciones de coordinación y respuesta junto con las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

Operativo de rescate y apoyo interinstitucional

De acuerdo con el reporte oficial, personal técnico de la Coordinación Zonal 7 fue desplegado para articular las labores en territorio, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Zamora trabajó en conjunto con las Fuerzas Armadas en las tareas de búsqueda y rescate.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública y otras entidades competentes brindan atención a las personas afectadas por el desbordamiento del afluente.

Las autoridades continúan con las labores de monitoreo y asistencia en la zona mientras se evalúan los posibles daños ocasionados por la emergencia.