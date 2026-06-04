Republicanos frenan fondo para Salón de Baile impulsado por Trump

El Senado eliminó recursos para el proyecto del Salón de Baile y otro fondo para aliados de Trump, evitando obstáculos al paquete presupuestario

Senadores republicanos retiraron del proyecto de ley de conciliación presupuestaria una partida destinada a financiar la seguridad del denominado Salón de Baile, una de las iniciativas más promovidas por el presidente Donald Trump en las últimas semanas.

La decisión representa un revés político para el mandatario, quien había impulsado la inclusión de hasta mil millones de dólares para el proyecto, aunque inicialmente aseguró que no requeriría recursos públicos.

Presión interna en el Senado

La eliminación de los fondos se produjo en medio de preocupaciones dentro del propio Partido Republicano sobre el impacto que tendría mantener la partida en el paquete presupuestario.

Los líderes republicanos reconocieron previamente que la inclusión de estos recursos podía poner en riesgo la aprobación de toda la legislación, especialmente después de que las autoridades encargadas de revisar las reglas parlamentarias determinaran que la medida incumplía criterios presupuestarios establecidos.

De haberse mantenido el financiamiento para la seguridad del proyecto, el paquete habría necesitado una mayoría reforzada de 60 votos para avanzar, otorgando a los demócratas la posibilidad de bloquear la propuesta.

La decisión permitió preservar el avance de una iniciativa presupuestaria más amplia que contempla, entre otros rubros, una partida cercana a los 70 mil millones de dólares para reforzar la política migratoria impulsada por la Casa Blanca.

Los republicanos optaron por eliminar los elementos más polémicos para evitar complicaciones durante la votación y asegurar el respaldo suficiente dentro del Congreso.

Además del financiamiento relacionado con el Salón de Baile, los legisladores retiraron otra partida que contemplaba 1.800 millones de dólares para un fondo con el que Trump pretendía compensar a aliados políticos que enfrentaron procesos judiciales durante la administración del expresidente Joe Biden.

La propuesta había generado divisiones dentro de la bancada republicana y cuestionamientos sobre el uso de recursos federales para fines considerados políticos.