República Dominicana y Perú reforzarán cooperación bilateral

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de mantener una coordinación más estrecha en asuntos regionales y multilaterales

Los gobiernos de República Dominicana y Perú abrieron la puerta a una nueva etapa de cooperación bilateral durante una reunión entre los presidentes Luis Abinader y Keiko Fujimori, celebrada en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro, que se prolongó durante más de 40 minutos, fue el primero entre ambos mandatarios desde que Fujimori asumió la Presidencia peruana. La conversación estuvo enfocada en ampliar los vínculos diplomáticos, económicos y comerciales entre las dos naciones.

Abinader busca ampliar la cooperación con Perú

Al concluir la reunión, Abinader destacó la relación histórica que existe entre ambos países y afirmó que todavía hay oportunidades que no han sido aprovechadas en su totalidad.

“Creo que las podemos llevar a otros niveles”, expresó el mandatario dominicano al referirse a las relaciones con Perú.

La intención es identificar nuevas áreas de colaboración, impulsar el intercambio comercial y generar condiciones para una mayor participación de empresas e inversionistas de ambas naciones.

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de mantener una coordinación más estrecha en asuntos regionales y multilaterales, aunque no se anunciaron acuerdos específicos ni la firma de nuevos convenios.

Mandatarios intercambian invitaciones oficiales

Abinader y Fujimori acordaron mantener el diálogo e intercambiaron invitaciones para realizar visitas oficiales a República Dominicana y Perú. Las fechas de esos posibles encuentros todavía no han sido definidas.

Una visita de Estado permitiría avanzar en una agenda concreta de cooperación, así como dar seguimiento a los temas comerciales, técnicos y de inversión abordados por los dos gobiernos.

Países ya trabajan en comercio e inversiones

El acercamiento presidencial da continuidad a las reuniones celebradas en mayo en Santo Domingo, donde ambos países instalaron por primera vez una Comisión Conjunta.

Ese mecanismo fue creado para fortalecer el comercio y las inversiones, ampliar la cooperación técnica y establecer canales permanentes de comunicación entre las instituciones dominicanas y peruanas.

La reunión en Nueva York busca elevar ese trabajo al nivel presidencial y sentar las bases para una relación bilateral más activa, con proyectos que puedan traducirse en beneficios económicos y oportunidades de colaboración para ambos países.