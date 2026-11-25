Un video de Jordan Wright junto a Zohran Mamdani desató teorías reptilianas por sus movimientos oculares; el político respondió a las especulaciones.

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Un extraño movimiento de ojos durante un discurso del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, convirtió al político Jordan J.G. Wright en protagonista de una controversia viral en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a relacionarlo con teorías conspirativas sobre supuestos seres reptilianos.

El video corresponde a una conferencia de prensa realizada el 20 de noviembre de 2026 en el Ayuntamiento de Nueva York, donde Mamdani presentó su plan para cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island.

Mientras el alcalde hablaba sobre su intención de construir una ciudad donde la seguridad y la justicia puedan coexistir, Wright, quien se encontraba detrás de él, realizó un movimiento con los ojos que llamó la atención de quienes seguían la transmisión.

El hombre, vestido con traje azul marino, camisa azul claro y corbata, parece llevar los ojos hacia arriba durante unos instantes. Sin embargo, algunas grabaciones difundidas en internet exageraron el efecto visual, haciendo parecer que sus ojos se volvían completamente blancos.

La escena comenzó a circular en X y acumuló comentarios que retomaron la teoría conspirativa de los llamados reptilianos, una creencia sin sustento científico que sostiene que seres con apariencia humana controlarían gobiernos y otras instituciones.

¿El video fue creado con inteligencia artificial?

Aunque las imágenes despertaron sospechas sobre una posible manipulación digital, el momento sí aparece en la transmisión original publicada por la oficina del alcalde de Nueva York. Por ello, no hay elementos que permitan afirmar que el movimiento ocular fue generado mediante inteligencia artificial.

Además, el hombre fue identificado como Jordan J.G. Wright, un legislador demócrata de 32 años que representa al distrito 70 de Manhattan en la Asamblea del estado de Nueva York.

De acuerdo con una revisión de las imágenes originales, el político simplemente mueve los ojos hacia arriba durante un instante. La apariencia de unos ojos completamente blancos en algunas versiones del video podría estar relacionada con la ampliación extrema de la imagen y la pérdida de calidad por las sucesivas grabaciones y compresiones.

¿Qué dijo el político sobre las teorías reptilianas?

Ante la viralización de las imágenes, Wright respondió a las especulaciones en una entrevista con The New York Post.

"Obviamente soy un ser humano", expresó el legislador, quien también reconoció que no sabía qué había ocurrido exactamente con sus ojos en la grabación.

Sobre las versiones que lo relacionaban con extraterrestres o seres reptilianos, respondió que no podía hablar por los reptiles ni por los alienígenas.

Su padre, Keith Wright, también salió en su defensa y tomó con humor las teorías difundidas en internet. Incluso bromeó con que los hombres de negro habían entregado a su hijo desde otro planeta, aunque aseguró que sabía perfectamente que era humano.