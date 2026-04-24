Reportan víctimas por tirador activo en Mall de of Louisiana

Trasciende que el hecho contaría con al menos seis heridos; autoridades buscan a sospechosos y piden evitar la zona mientras continúa operativo.

Un reporte de tirador activo generó una fuerte movilización policial en el centro comercial Mall of Louisiana, en la ciudad de Baton Rouge, donde autoridades atendieron una situación de emergencia con múltiples víctimas.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos seis personas fueron trasladadas a hospitales tras el ataque, dos en estado crítico; sin embargo, la cifra aún no está confirmada por las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar, mientras se implementó un operativo para localizar a uno o dos sospechosos, quienes presuntamente estarían involucrados en el incidente. Hasta el momento, no se ha precisado si existe una persecución activa fuera del centro comercial.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, informó mediante su cuenta de X que está en coordinación con las fuerzas del orden para dar seguimiento al hecho.

Estoy al tanto de la situación del tirador activo en el Mall of Louisiana. Estoy coordinando con las fuerzas del orden y actualizaremos a medida que sepamos más. Por favor, eviten el área. Sharon y yo estamos orando por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestros funcionarios de las fuerzas del orden.

NOW: An active shooter has been reported at the Mall of Louisiana in Baton Rouge. pic.twitter.com/olcS9SHWrv — Breaking911 (@Breaking911) April 23, 2026

En redes sociales circulan videos de la gente tendida en el área de comidas del centro comercial donde ocurrió la tragedia. Más tarde, los cuerpos de emergencia pudieron ingresar a la escena para retirar a los heridos en camillas.

Victims were seen lying in the food court at the Mall of Louisiana after a shooting that left six people injured, including two in critical condition. Victims were later carried out on stretchers as emergency crews responded to the scene. pic.twitter.com/gKvr0qVsFG — Breaking911 (@Breaking911) April 23, 2026

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