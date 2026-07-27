Reportan varios heridos tras tiroteo en Seattle

El ataque ocurrió cerca de la Space Needle movilizó a elementos de seguridad y servicios de emergencia, quienes atendieron a las víctimas y aseguraron el área

Un tiroteo ocurrido durante un concurrido festival gastronómico en Seattle dejó dos personas fallecidas y cinco lesionadas, entre ellas un niño de dos años, además de provocar la evacuación de cientos de asistentes que se encontraban cerca de la emblemática Space Needle.

Los disparos se registraron alrededor de las 18:00 horas del domingo en el Seattle Center, mientras se desarrollaban las últimas actividades del Bite of Seattle, uno de los encuentros culinarios más importantes de la ciudad.

Festival termina entre disparos y evacuaciones

Testigos señalaron que las detonaciones se escucharon en una zona cercana a una fuente, entre Sue Bird Court y Thomas Street. Algunas personas confundieron inicialmente el sonido con pirotecnia, pero segundos después comenzaron a correr al observar a varias víctimas en el suelo.

Comerciantes abandonaron sus puestos y numerosas familias buscaron refugio en edificios cercanos, mientras policías y equipos de emergencia ingresaban al complejo para atender a los heridos y desalojar el recinto.

Paramédicos realizaron maniobras de reanimación a dos personas, pero ambas fueron declaradas sin vida en el lugar. Sus identidades no han sido reveladas.

Un niño de dos años se encuentra entre los heridos

Entre las personas lesionadas se encuentra un menor de dos años, quien fue reportado estable. También recibieron atención un hombre de 23 años y una mujer de 39, ambos en condición estable.

Una mujer de 56 años permanece en estado grave y requirió una intervención médica, mientras que otra de 40 años presentó heridas menores. Los pacientes que necesitaron atención especializada fueron trasladados al Harborview Medical Center.

Investigan participación de dos personas detenidas

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, informó que dos personas fueron puestas bajo custodia horas después del ataque. Sin embargo, las autoridades todavía no han aclarado si son consideradas responsables de los disparos, testigos o personas de interés.

Hasta el momento no se ha determinado el móvil, cuántos tiradores participaron ni si las víctimas eran objetivos directos o asistentes alcanzados durante el ataque.

La Policía de Seattle mantiene abierta la investigación y analiza indicios, testimonios y grabaciones captadas dentro del complejo. La Policía Estatal de Washington desplegó un equipo táctico para respaldar el operativo, mientras el FBI permanece al tanto del caso.

El área permaneció acordonada durante varias horas para permitir el trabajo de los investigadores y descartar riesgos adicionales para la población.