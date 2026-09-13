Reportan un muerto y un detenido tras choque armado en Colombia

El sospechoso que resultó herido durante el tiroteo fue puesto bajo custodia para recibir atención médica y ser remitido a la FGR.

Tropas del Ejército Nacional de Colombia sostuvieron un enfrentamiento armado contra integrantes del Frente 36 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, departamento de Antioquia, dejando como resultado un presunto combatiente muerto y otro capturado en el lugar de los hechos.

Durante el desarrollo de la operación militar, las fuerzas de seguridad neutralizaron a uno de los sospechosos e interceptaron al segundo implicado, quien resultó herido durante el intercambio de disparos y fue puesto bajo custodia para recibir atención médica y ser remitido a las autoridades judiciales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni la edad de los involucrados.

¡Contundente golpe contra los narcoterroristas en Antioquia!



En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate.



Fueron incautados 2 fusiles, un… pic.twitter.com/YDk6kPcLE6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026 En el sitio del enfrentamiento, el personal militar aseguró un importante cargamento de armamento y pertrechos que incluye dos fusiles, un arma corta, 19 proveedores, 977 cartuchos de munición, un cañón de repuesto para ametralladora, cuatro artefactos explosivos improvisados, una granada de mano y diverso material de intendencia. Todo el material bélico incautado y el detenido quedaron a disposición de la fiscalía competente para la integración de la investigación formal y el deslinde de responsabilidades penales.