Reportan sismo de 3.7 en la zona fronteriza de Ecuador

Las autoridades locales no registraron daños materiales ni personas lesionadas tras el evento telúrico registrado en la frontera.

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la tarde de este sábado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, ubicada en el sur de Ecuador y en la zona fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni daños materiales.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el movimiento ocurrió a las 15:26:25, tiempo local, con epicentro localizado a 30.14 kilómetros de la ciudad de Yantzaza.

Instituto Geofísico actualiza los datos del sismo

El reporte revisado estableció que el temblor tuvo una profundidad de 84.39 kilómetros y se originó en las coordenadas 3.69 grados de latitud sur y 78.99 grados de longitud oeste.

En la información preliminar, el evento apareció con una magnitud de 3.9 y una profundidad de 47 kilómetros; sin embargo, estos valores fueron ajustados después del análisis realizado por el organismo encargado del monitoreo sísmico en Ecuador.

Debido a que el epicentro se localizó tierra adentro, en la región amazónica, el movimiento no generó condiciones para una alerta de tsunami.

Zamora Chinchipe registra actividad sísmica en agosto

Este es otro de los movimientos registrados durante agosto en las inmediaciones de Yantzaza. El pasado día 17 ocurrió un sismo de magnitud 4.6 y 38 kilómetros de profundidad, también sin afectaciones confirmadas.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido una relación directa entre ambos eventos ni han emitido un informe especial sobre algún comportamiento sísmico fuera de lo habitual.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo de la zona y conserva habilitados sus canales para que los habitantes informen si percibieron el movimiento y aporten datos sobre su intensidad en las diferentes localidades de Zamora Chinchipe.