Reportan primer caso de H5N1 en cerdo en Estados Unidos

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó el pasado 30 de octubre sobre el primer caso confirmado de influenza aviar H5N1 en un cerdo en el país.

El hallazgo tuvo lugar en una granja de traspatio en el condado de Crook, Oregón, donde previamente se habían detectado casos de H5N1 en aves de corral.

Este virus es comúnmente asociado con la transmisión en aves, pero su aparición en cerdos genera inquietud en la comunidad científica debido a la capacidad de estos animales de albergar virus tanto aviares como humanos, lo cual podría permitir una recombinación genética y elevar el riesgo de transmisión.

Las autoridades señalaron que el cerdo infectado no mostraba síntomas de enfermedad, y su detección se produjo tras la realización de pruebas en cinco cerdos de la granja, ante la preocupación de H5N1 en otras especies.

Esta granja de traspatio también alberga otras especies, como ovejas y cabras, las cuales han sido sometidas a vigilancia sanitaria.

De acuerdo con el USDA, no existe riesgo para el suministro de carne de cerdo en el país, ya que los animales no eran destinados al consumo humano, y la granja no tiene fines comerciales.

Cabe señalar que la confirmación de este caso llevó a las autoridades a imponer cuarentena en la granja, además de sacrificar a los cerdos infectados y realizar análisis exhaustivos en otros animales para evaluar una posible diseminación del virus.

A su vez, se están implementando pruebas en productos lácteos y una vigilancia más amplia a nivel nacional.

Dicha medida fue anunciada por el Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, quien subrayó la importancia de monitorear la situación viral en el ganado lechero, así como en otros animales de producción agrícola, con el objetivo de preservar la salud pública.

Por otra parte, el H5N1 es un virus altamente patógeno entre las aves, y en los últimos años se ha extendido ampliamente en varias regiones de Estados Unidos, afectando tanto a aves de corral como a otras especies.

Desde el inicio de la actual epidemia de gripe aviar, que es la más grave en la historia de Estados Unidos, más de 100 millones de aves han muerto a causa del virus.

Según datos del USDA, se han reportado brotes en aproximadamente 387 rebaños de ganado lechero en 14 estados.

