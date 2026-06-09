Reportan nuevos casos de gusano barrenador en EUA

Especialistas advierten que una propagación masiva podría generar pérdidas económicas multimillonarias para la industria ganadera estadounidense.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó este lunes tres nuevos casos del gusano barrenador del ganado, una plaga parasitaria que había sido erradicada del país hace más de seis décadas y cuya reaparición mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y al sector ganadero.

Con las nuevas detecciones, el número total de casos registrados en territorio estadounidense ascendió a cinco, lo que incrementa la preocupación por una posible expansión de la plaga en regiones clave para la producción pecuaria.

Nuevos contagios se detectan en Texas y Nuevo México

Dos de los nuevos casos fueron identificados en Texas. Uno de ellos fue localizado en un terreno del condado de La Salle, al sur del estado, mientras que el segundo correspondió a una cabra en el condado de Gillespie, en la región central texana.

El tercer caso fue detectado en un perro en Nuevo México, convirtiéndose en el primer reporte confirmado fuera de Texas y ampliando la presencia de la plaga a dos estados del país.

Las autoridades federales informaron que ya se inició una investigación epidemiológica para determinar el origen de los contagios y evaluar posibles riesgos de propagación. De manera preliminar, el USDA indicó que el perro infectado habría estado recientemente en México antes de ingresar a Estados Unidos.

Aplican estrategia para contener la propagación

Ante el avance de la plaga, el gobierno estadounidense mantiene medidas de control implementadas desde el año pasado, entre ellas la suspensión de la importación de animales a través de la frontera sur.

Además, autoridades de Estados Unidos, México y otros países de la región continúan utilizando la técnica del insecto estéril para combatir la expansión del gusano barrenador. Este método consiste en criar moscas en laboratorio, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas para interrumpir el ciclo reproductivo de la especie.

La secretaria de Agricultura, Brooke Leslie, aseguró que las autoridades se preparaban desde el año pasado para enfrentar un posible resurgimiento del parásito dentro del territorio estadounidense.