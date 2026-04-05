Reportan más de 500 muertes en cárceles de El Salvador

Estos datos se basan en testimonios de familiares, debido a que la información oficial relacionada con las condiciones en los penales se mantiene bajo reserva

La cifra de personas fallecidas en centros penitenciarios de El Salvador durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ascendió a al menos 512 casos, de acuerdo con datos difundidos por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

La agrupación, que brinda acompañamiento legal a familiares de detenidos, informó que los casos más recientes corresponden a personas que se encontraban recluidas en penales como Izalco y Mariona.

Mayoría de detenidos no cuenta con sentencia

Según la organización, gran parte de las muertes se han registrado en cárceles que concentran a miles de personas detenidas bajo esta medida, la cual ha derivado en la captura de más de 90 mil individuos.

Señaló además que una proporción importante de los reclusos no ha recibido una condena judicial, lo que ha generado preocupación entre organismos defensores de derechos humanos.

Advierten que víctimas no tenían vínculos con pandillas

El SJH indicó que cerca del 94 % de las personas fallecidas no presentaban perfil de pandilleros, lo que ha encendido alertas sobre posibles irregularidades en los procesos de detención.

Asimismo, advirtió que el número real de fallecimientos bajo custodia estatal podría ser mayor, con estimaciones que apuntan a que podría superar los 2 mil casos.

Violencia y falta de atención médica, principales causas

Un informe previo de la organización señala que las muertes violentas representan cerca del 32 % de los casos documentados, mientras que otro porcentaje similar corresponde a personas que habrían fallecido por falta de atención médica.

Estos datos se basan en testimonios de familiares, debido a que la información oficial relacionada con las condiciones en los penales se mantiene bajo reserva.

Régimen de excepción sigue vigente desde 2022

El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 tras un repunte de violencia atribuido a pandillas, que dejó más de 80 personas asesinadas en un solo fin de semana.

Desde entonces, la medida ha sido prorrogada con el respaldo del gobierno encabezado por el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa.

Se acumulan denuncias por presuntas violaciones a derechos

Organizaciones humanitarias han documentado al menos 6 mil 889 denuncias relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos durante este periodo.

Entre los señalamientos destacan las detenciones arbitrarias, que representan la mayoría de los casos, así como la presunta participación de cuerpos de seguridad en estas acciones.