Reportan dos muertos por terremoto de 7.7 en Indonesia

Las autoridades locales reportaron el colapso de varios edificios y la evacuación de pobladores tras registrarse 37 réplicas.

Al menos dos personas han muerto y una ha resultado herida después de que un terremoto de magnitud 7.7 sacudiera este sábado la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, según la información preliminar facilitada por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país.

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana, hora de Indonesia, con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

"El incidente deja dos fallecidos y un herido", señalaron en un comunicado, en el que también mencionaron que el temblor se sintió con fuerza en diferentes puntos de la región.

Si bien la alerta de tsunami fue inicialmente activada, se suspendió horas después.

Las imágenes facilitadas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia muestran el colapso de varios edificios en diferentes puntos de la isla de Flores. La ciudad de Maumere, a unos 100 kilómetros del epicentro, también se ha visto impactada.

Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica confirmó daños en varios edificios, así como la evacuación de personas afectadas.

Hasta el momento, se registraron 37 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3.6 y 6.2.

Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.