Reportan brote de norovirus en crucero que salió de Florida

Tras detectarse los casos, el personal del barco implementó medidas adicionales de limpieza y desinfección para intentar contener la propagación del virus.

Más de 100 personas enfermaron por un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, embarcación que salió de Florida y actualmente navega cerca de las Bahamas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EUA (CDC), 102 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación presentaron síntomas relacionados con gastroenteritis aguda, principalmente vómito y diarrea.

El crucero transporta a 3,116 pasajeros, por lo que el brote afecta aproximadamente al 3% de las personas a bordo.

Refuerzan medidas sanitarias en el Caribbean Princess

Tras detectarse los casos, el personal del barco implementó medidas adicionales de limpieza y desinfección para intentar contener la propagación del virus.

Además, las personas enfermas fueron aisladas y la tripulación consultó con autoridades sanitarias los protocolos correspondientes para reportar y controlar el brote.

El Caribbean Princess tiene previsto arribar el próximo 11 de mayo a Puerto Cañaveral, ubicado cerca de Orlando, Florida.

Norovirus es altamente contagioso

El norovirus es considerado la principal causa de brotes de vómito y diarrea en EUA. El virus puede transmitirse mediante contacto directo con personas infectadas, alimentos contaminados o superficies donde permanece activo.