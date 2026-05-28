Reportan agresiones contra agentes de ICE en Nueva Jersey

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó que varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó que varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron agredidos durante protestas registradas el fin de semana del Memorial Day en Nueva Jersey.

Los incidentes ocurrieron en medio de manifestaciones contra las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca y dejaron un saldo de dos personas detenidas, quienes enfrentarán cargos federales.

Manifestantes rociaron sustancia química a agentes

De acuerdo con Mullin, los enfrentamientos se registraron en las inmediaciones del centro de detención privado Delaney Hall, ubicado en Newark.

El funcionario señaló que durante las protestas algunos manifestantes, a quienes calificó como “alborotadores anti-ICE”, lanzaron una sustancia química desconocida contra agentes federales.

“Agentes de la aplicación de la ley de ICE fueron agredidos por alborotadores anti-ICE que les rociaron con una sustancia química desconocida”, escribió Mullin en la red social X.

Las autoridades desplegaron operativos de seguridad para dispersar a los manifestantes y resguardar el perímetro del centro de detención.

El secretario de Seguridad Nacional informó que dos personas fueron arrestadas por presuntamente agredir, resistirse e impedir el trabajo de oficiales federales.

“Agredir y obstruir a la aplicación de la ley de ICE es un delito y un crimen grave. Cualquiera que agreda a la aplicación de la ley será procesado hasta las últimas consecuencias de la ley”, advirtió Mullin.

El gobierno estadounidense reiteró que mantendrá una política de “cero tolerancia” ante ataques contra personal de seguridad federal.

Protestas surgieron tras huelga de hambre

Las manifestaciones en Newark se intensificaron luego de que cerca de 300 migrantes detenidos en Delaney Hall iniciaran una huelga de hambre y de trabajo para exigir mejores condiciones dentro del centro de reclusión.

Los internos demandan:

Mejoras en las condiciones de internamiento.

Respeto a sus derechos humanos.

La liberación de algunos detenidos.

Las protestas derivaron en muestras de apoyo al exterior del centro migratorio, situación que terminó en enfrentamientos con agentes federales durante el fin de semana.