Reportan 14 muertos tras choque de trenes en Indonesia

El accidente ferroviario cerca de Yakarta dejó decenas de heridos mientras continúan labores de rescate y búsqueda de personas atrapadas.

Un choque entre dos trenes en Indonesia dejó al menos 14 personas fallecidas y 84 heridas, en un accidente ocurrido en las inmediaciones de Yakarta que mantiene en curso un operativo de rescate.

De acuerdo con la empresa ferroviaria estatal KAI, el número de víctimas se actualizó tras las labores realizadas en la zona del impacto, donde continúan las acciones para localizar a personas que aún podrían permanecer atrapadas en los vagones.

¿Qué ocurrió en el choque de trenes en Indonesia?

El accidente se registró en la estación de Bekasi Este, ubicada a unos 20 kilómetros de Yakarta, cuando un tren de cercanías que salía de la capital colisionó con otro de larga distancia.

Las causas del impacto no han sido determinadas, por lo que autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

¿Cómo avanzan las labores de rescate?

El organismo de rescate Basarnas informó que los trabajos continúan de forma intensiva, enfocados en evacuar a quienes siguen dentro de las unidades.

“Continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este”.

Por su parte, la jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que los equipos mantienen la prioridad en ubicar a posibles sobrevivientes dentro de los vagones, sin precisar cifras.