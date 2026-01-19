Reportan 139 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Organizaciones opositoras contabilizan entre 139 y 155 excarcelaciones desde el 8 de enero, pero familiares piden acelerar liberaciones

Organizaciones civiles en Venezuela han reportado que entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero de 2026, en medio de un proceso de liberaciones que ha generado expectativas y controversias en el país.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización de derechos humanos Foro Penal, informó a través de la red social X que hasta las 17:00 h local de este sábado se habían confirmado 139 excarcelaciones de personas consideradas presos políticos.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, contabilizaba 155 liberaciones hasta las 17:20 h local, y pidió a las autoridades acelerar el ritmo de excarcelaciones para poner fin al “sufrimiento de los presos y sus familiares”.

Vigilia de familiares

La noche del sábado, familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos realizaron una vigilia frente a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, exigiendo liberaciones “totales, inmediatas y sin condiciones”.

“No estamos pidiendo migajas ni favores, exigimos que se cumpla la palabra empeñada”, dijo Diego Casanova, acompañado de familiares con carteles de sus seres queridos detenidos.

Críticas al proceso

Valeria Somaza, hermana de un activista político privado de libertad, alertó sobre la “ansiedad” que viven los presos por un proceso de liberación que perciben como lento y fragmentado. “Este modelo de excarcelación ha sido parte de la tortura que nos hacen”, subrayó.

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que se liberaría a un “número importante” de personas, lo que generó que familiares se mantuvieran en vigilia fuera de centros penitenciarios aguardando noticias de sus liberaciones.

Organizaciones como Provea, dedicada a la defensa de derechos humanos, han señalado que aún persisten “dilaciones indebidas y abusos autoritarios” que dificultan la concreción de todas las liberaciones anunciadas.

Por su parte, el Ejecutivo venezolano ha sostenido que el país se encuentra “libre de presos políticos”, argumentando que quienes están detenidos enfrentan procesos por la “comisión de hechos punibles”.