Reporta ONG excarcelación de 383 presos políticos en Venezuela

Las liberaciones abren debate por ley de amnistía y medidas cautelares que mantienen procesos abiertos, mientras autoridades difieren en balances

Al menos 383 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero, según reportó la organización Foro Penal, en medio de un proceso que mantiene diferencias entre cifras oficiales y registros de ONG. La medida ocurre mientras el Parlamento venezolano analiza una propuesta de ley de amnistía que busca liberar a detenidos por razones políticas desde 1999.

Foro Penal contabiliza 383 excarcelaciones desde enero

La organización no gubernamental Foro Penal informó que hasta este jueves registró 383 presos políticos excarcelados desde el pasado 8 de enero. El conteo fue difundido por su director presidente, Alfredo Romero, quien señaló que la cifra corresponde a personas liberadas tras el anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un número significativo de detenidos.

El proceso ha avanzado de forma progresiva y ha incluido la liberación de periodistas, activistas y opositores, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos.

Gobierno asegura que liberaciones superan las 800 personas

Autoridades venezolanas han ofrecido cifras diferentes. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha afirmado que más de 800 personas han sido excarceladas desde noviembre, y el gobierno sostiene que en el país no existen presos políticos, argumentando que los detenidos enfrentan cargos penales comunes.

Sin embargo, organizaciones civiles han cuestionado estas cifras y señalan que el Ejecutivo no ha publicado listas completas con los nombres de los liberados, lo que dificulta la verificación independiente.

Excarcelaciones no implican libertad plena

Diferentes ONG han advertido que muchos de los presos políticos excarcelados no han obtenido libertad total, ya que continúan sujetos a medidas cautelares como prohibiciones para salir del país, restricciones para declarar públicamente o controles judiciales.

Defensores de derechos humanos consideran que estas condiciones dejan a los beneficiados en una situación vulnerable y podrían permitir nuevas detenciones.

Persisten cientos de detenidos por razones políticas

Foro Penal mantiene un registro de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 mujeres, según un conteo actualizado hasta inicios de febrero. De ese total, la mayoría son civiles, aunque también hay militares procesados por motivos políticos.

Organismos internacionales han señalado que, pese a las liberaciones recientes, aún permanecen cientos de personas detenidas por razones políticas en el país, situación que mantiene la presión internacional para que se realicen liberaciones totales y con garantías legales.

Parlamento debatirá ley de amnistía impulsada por el chavismo

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, discutirá un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa contempla liberar a detenidos por motivos políticos desde 1999 hasta la actualidad.

La propuesta excluye a personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico y violaciones a derechos humanos. Autoridades han señalado que el objetivo es promover la convivencia política en el país.

Mientras avanza el debate legislativo, familiares de detenidos y organizaciones humanitarias continúan exigiendo liberaciones totales y mayor transparencia en los procesos judiciales vinculados a presos políticos.

Con información de EFE