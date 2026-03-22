Reporta Irán derribo de dron tras ataques en Teherán

El Ejército israelí actualizó sus directrices de defensa hasta el próximo martes, entre las que se incluye la suspensión de actividades educativas

Las Fuerzas Armadas de Irán informaron este domingo que derribaron un dron de combate perteneciente al “enemigo sionista estadounidense” en el espacio aéreo de Teherán, en medio de una nueva escalada de tensiones en la región.

Defensa aérea reporta destrucción de drones

De acuerdo con información difundida por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, desde el inicio del conflicto han sido detectados y destruidos 127 drones avanzados de distintos tipos.

Las autoridades iraníes señalaron que los sistemas de defensa aérea han respondido de manera constante ante incursiones, reforzando la vigilancia en el cielo de la capital.

Israel confirma ataques en Teherán

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que durante la madrugada iniciaron ataques contra objetivos del régimen iraní en el centro de Teherán, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre los blancos alcanzados.

Esta ofensiva ocurre en un contexto de creciente confrontación entre ambos países.

Escalada tras impacto de misiles en Israel

Horas antes, dos misiles iraníes impactaron en Bersheeba y Dimona, ubicadas al sur de Israel, dejando alrededor de 120 personas heridas con diferentes niveles de gravedad.

Medios locales indicaron que este ataque se produjo como respuesta a acciones contra la instalación nuclear de Natanz, uno de los puntos clave en el programa iraní de enriquecimiento de uranio.

Israel refuerza medidas de seguridad

Tras evaluar la situación, el Ejército israelí actualizó sus directrices de defensa hasta el próximo martes, entre las que se incluye la suspensión de actividades educativas, la limitación de reuniones a un máximo de 50 personas y restricciones laborales a espacios que cuenten con zonas de resguardo.

Netanyahu advierte continuidad de ataques

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su respaldo a los cuerpos de emergencia e hizo un llamado a la población a acatar las indicaciones de seguridad.

Además, reiteró la postura del gobierno israelí al señalar que continuarán las operaciones militares en distintos frentes, en el marco del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero con apoyo de Estados Unidos, al que posteriormente se sumó Hizbulá desde Líbano.