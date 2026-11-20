Desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella reportó 285 movilizaciones y 97% pacíficas tras aplicar el decreto 1525.

El Gobierno del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella cifró este jueves en cerca de 55,000 las personas que participaron en el paro nacional convocado contra su Gobierno y aseguró que el 97% de las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica.

En un balance al cierre de la jornada desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, el mandatario informó de que se registraron 285 movilizaciones en todo el país.

"Representa una reducción frente a las 62,000 personas que se movilizaron el 14 de octubre", afirmó.

De la Espriella atribuyó estos resultados a la aplicación del decreto 1525, expedido por su Gobierno en octubre para modificar los protocolos de intervención de las autoridades durante las protestas, especialmente ante hechos violentos y bloqueos de vías.

Intervenciones de la Fuerza Pública y operativos registrados

El mandatario indicó que la Fuerza Pública realizó doce intervenciones durante la jornada, entre ellas en la Universidad del Cauca (suroeste) y la Universidad Nacional de Bogotá.

En Medellín, en la Universidad de Antioquia, videos mostraron cómo encapuchados lanzaron un artefacto incendiario contra un joven que aparentemente no resultó herido tras la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi).

Además, informó de cuatro capturas, entre ellas la de una mujer que tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado y terrorismo. También señaló que las autoridades incautaron material explosivo y 500 kilos de cocaína en el departamento del Cauca.

Postura del mandatario y cruce con Gustavo Petro

"La protesta pacífica es un derecho, la violencia no", afirmó De la Espriella, quien también respondió a las críticas de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026), a quien calificó de "sujeto amoral, corrupto, degenerado y vicioso".