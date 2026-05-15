Renuncia jefe fronterizo de EUA tras escándalo sexual

El funcionario confirmó su salida en declaraciones a Fox News, donde aseguró que considera cumplida su labor tras más de tres décadas de servicio.

Michael Banks, quien se desempeñaba como jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, presentó su renuncia inmediata en medio de acusaciones relacionadas con presuntos pagos a prostitutas durante viajes realizados mientras trabajaba para la agencia.

El funcionario confirmó su salida en declaraciones a Fox News, donde aseguró que considera cumplida su labor tras más de tres décadas de servicio.

“Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto (...) es momento de disfrutar de la familia y de la vida”, expresó Banks.

Reportes vinculan al funcionario con viajes sexuales

La dimisión ocurre semanas después de que el medio conservador The Washington Examiner difundiera una investigación sobre supuestos viajes de Banks a países como Colombia y Tailandia para contratar servicios sexuales.

Según testimonios citados por la publicación, seis empleados y exintegrantes de la Patrulla Fronteriza señalaron que el exjefe presuntamente hablaba abiertamente sobre esos encuentros ante compañeros de trabajo.

El mismo medio reveló fragmentos de la carta con la que Banks notificó oficialmente su retiro.

“Tras más de 37 años de servicio público (...) ha llegado el momento de jubilarme y regresar a mi hogar en Texas”, escribió.

CBP reconoce trayectoria de Banks

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, agradeció al funcionario por sus años de servicio y destacó su regreso a la corporación durante uno de los periodos más complicados en materia migratoria.

Scott afirmó que Banks ayudó a enfrentar los retos de seguridad fronteriza y le deseó éxito en su retiro junto a su familia.

Tuvo diferencias con política migratoria de Biden

Banks se había retirado temporalmente de la Patrulla Fronteriza en 2023 debido a desacuerdos con la estrategia migratoria del entonces presidente Joe Biden.

Posteriormente fue nombrado “zar de la frontera” en Texas por el gobernador Greg Abbott, quien impulsó políticas de línea dura contra la inmigración.

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, Banks volvió a ocupar un cargo clave dentro de la Patrulla Fronteriza para implementar las nuevas medidas antimigratorias promovidas por la administración republicana.