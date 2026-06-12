Renuncia jefe de Defensa británico por 'poco' gasto militar

También dimitió el viceministro de Defensa, Al Carns, un veterano militar y posible figura para disputar el liderazgo político en el futuro.

El secretario de Defensa británico, John Healey, presentó su renuncia de forma inesperada al considerar insuficiente el nivel de inversión militar previsto por el gobierno de Keir Starmer, una decisión que añade presión política sobre el primer ministro en un momento marcado por crecientes tensiones internacionales.

En su carta de dimisión, Healey argumentó que el plan presupuestario para las fuerzas armadas no responde a las amenazas actuales que enfrenta el Reino Unido y advirtió que el financiamiento proyectado se encuentra por debajo de lo necesario para garantizar la seguridad nacional.

La salida del funcionario se produce en medio de desacuerdos entre el Ministerio de Defensa y el Tesoro británico sobre el ritmo y alcance del incremento del gasto militar.

Critica nivel de inversión en defensa

Healey cuestionó que el presupuesto presentado contemple un aumento gradual que llevaría el gasto militar a niveles que considera insuficientes frente a los desafíos geopolíticos actuales.

Entre los factores que mencionó se encuentran la guerra entre Irán y Estados Unidos, el conflicto en Ucrania y las crecientes tensiones con Rusia, escenarios que, según afirmó, exigen una respuesta más contundente por parte de Londres.

"Ahora no me queda otra opción que presentar mi renuncia", señaló el exfuncionario al explicar su decisión.

Starmer enfrenta una nueva crisis política

La renuncia representa un nuevo golpe para el gobierno laborista de Keir Starmer, que ya enfrenta cuestionamientos internos y presiones dentro de su propio partido.

Horas después de la salida de Healey también dimitió el viceministro de Defensa, Al Carns, un veterano militar que ha sido mencionado como posible figura para disputar el liderazgo político en el futuro.

En respuesta, Starmer designó a Dan Jarvis como nuevo secretario de Defensa y defendió su estrategia presupuestaria, asegurando que permitirá fortalecer a las fuerzas armadas sin comprometer otras áreas prioritarias del gobierno.

La OTAN y aliados observan con atención

John Healey era considerado una de las figuras más influyentes del gabinete en materia de seguridad y había desempeñado un papel relevante en el respaldo internacional a Ucrania y en la coordinación de esfuerzos militares con aliados occidentales.

Analistas consideran que su salida podría generar dudas sobre la dirección de la política de defensa británica y debilitar la posición del Reino Unido dentro de la OTAN, especialmente en un contexto de creciente presión para elevar el gasto militar.

La crisis también alimenta las especulaciones sobre el futuro político de Starmer, cuyo liderazgo enfrenta cuestionamientos cada vez más visibles dentro del Partido Laborista a menos de dos años de haber regresado al poder.