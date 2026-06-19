Remanentes de tormenta tropical Arthur causan estragos en EUA

Estos remanentes están previstos a dejar entre 10 a 20 centímetros o más de lluvia en los estados del Golfo durante el transcurso del jueves y el viernes

Ante el paso de la tormenta tropical Arthur por el golfo de México, se reportaron diversas afectaciones por las inundaciones repentinas y tornados en el sureste de Estados Unidos.

Mientras el Medio Oeste se recuperaba de una intensa línea de tormentas que atravesó partes de Illinois, Indiana y el norte de Kentucky, registraba posibles tornados, daños en viviendas y la caída de árboles y líneas eléctricas en la región.

Arthur se degrada a sistema de baja presión

Arthur, la primera tormenta tropical de la temporada del Atlántico, fue degradada a un área de baja presión a lo largo de la costa alta de Texas la noche del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la lluvia caía en el sur de Louisiana y Mississippi a un ritmo de 8 centímetros por hora en algunos lugares, por lo que decenas de miles de viviendas y negocios se quedaron sin electricidad.

A través de redes sociales, el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) afirmó que el sistema traerá fuertes lluvias acompañadas de inundaciones y tornados.

"Imágenes en color mejorado de Centro Nacional de Huracanes #GOESEast (#GOES19) 🛰️ muestran los restos de #Arthur moviéndose hacia tierra en la costa norte del Golfo esta mañana. El sistema aún está trayendo fuertes lluvias y vientos intensos a la región, junto con la posibilidad de inundaciones peligrosas y tornados".

Enhanced-color imagery from @NOAA's #GOESEast (#GOES19) 🛰️ is showing the remnants of #Arthur moving ashore over the northern Gulf coast this morning. The system is still bringing heavy rain and strong winds to the region along with the chance of dangerous flooding and tornadoes.… pic.twitter.com/0M3TDrGqSr — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 18, 2026

De acuerdo con el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, "la principal amenaza de Arthur va a ser un episodio prolongado, de varios días, de lluvias intensas que podría producir inundaciones repentinas peligrosas, potencialmente mortales".

Estos remanentes están previstos a dejar entre 10 a 20 centímetros o más de lluvia en los estados del Golfo durante el transcurso del jueves y el viernes, indicó el servicio meteorológico.

Nueva Orleans instala barricadas para prevenir inundaciones

Antes de la tormenta, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, señaló que la policía estaba preparando botes e instalando barricadas en zonas conocidas por inundarse. También surgieron puntos de acopio en toda Louisiana para que los residentes llenaran sacos de arena.

En el Medio Oeste, hubo numerosos reportes de daños por tornados y vientos fuertes, pero no se registraron de inmediato muertes ni lesiones que pusieran en peligro la vida.

Más de 130,000 viviendas y negocios estaban sin electricidad en entidades como Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio.