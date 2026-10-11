Remanentes de Isaías provocarán lluvias e inundaciones en EUA

Los remanentes postropicales de Isaías provocarán lluvias intensas, inundaciones repentinas y riesgo de deslaves en varias regiones de Estados Unidos

Las lluvias intensas asociadas a los remanentes postropicales de Isaías avanzarán hacia el norte de Estados Unidos durante este día, con posibles inundaciones repentinas y urbanas en distintas regiones del país.

Las precipitaciones se extenderán hacia el valle de Tennessee, el sur de los montes Apalaches y el sureste estadounidense, donde existe riesgo de inundaciones de consideración.

Heavy rainfall associated with the post-tropical remnants of #Isaias will be spreading quickly northward into the Tennessee Valley, Southern Appalachians and Southeast today. Considerable flash and urban flooding will be possible. Landslides are also possible across the Southern Appalachians. Additional heavy rains are possible across portions of Northwest Florida and heavy rains are also possible across coastal Southwest Florida, resulting in flash and urban flooding. https://t.co/e2Vkdav5Wu — National Weather Service (@NWS) October 10, 2026 Alertan por inundaciones y deslizamientos de tierra Además de las inundaciones repentinas, las condiciones meteorológicas podrían favorecer deslizamientos de tierra en el sur de los Apalaches, debido a las lluvias previstas en esa zona. También se pronostican precipitaciones intensas en algunas áreas del noroeste de Florida y en la franja costera del suroeste del estado, donde podrían registrarse inundaciones repentinas y urbanas. Las autoridades meteorológicas mantienen la atención sobre las regiones con mayor riesgo ante la posibilidad de que las lluvias generen afectaciones en zonas urbanas y áreas susceptibles a deslaves.