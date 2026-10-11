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Remanentes de Isaías provocarán lluvias e inundaciones en EUA

Por: Ángeles Núñez

10 Octubre 2026, 07:33

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Los remanentes postropicales de Isaías provocarán lluvias intensas, inundaciones repentinas y riesgo de deslaves en varias regiones de Estados Unidos

Remanentes de Isaías provocarán lluvias e inundaciones en EUA

Las lluvias intensas asociadas a los remanentes postropicales de Isaías avanzarán hacia el norte de Estados Unidos durante este día, con posibles inundaciones repentinas y urbanas en distintas regiones del país.

Las precipitaciones se extenderán hacia el valle de Tennessee, el sur de los montes Apalaches y el sureste estadounidense, donde existe riesgo de inundaciones de consideración.

Alertan por inundaciones y deslizamientos de tierra

Además de las inundaciones repentinas, las condiciones meteorológicas podrían favorecer deslizamientos de tierra en el sur de los Apalaches, debido a las lluvias previstas en esa zona.

También se pronostican precipitaciones intensas en algunas áreas del noroeste de Florida y en la franja costera del suroeste del estado, donde podrían registrarse inundaciones repentinas y urbanas.

Las autoridades meteorológicas mantienen la atención sobre las regiones con mayor riesgo ante la posibilidad de que las lluvias generen afectaciones en zonas urbanas y áreas susceptibles a deslaves.

 

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