Relacionan a empresarios de Silicon Valley con mujeres de China

No solo Jensen Huang se vio seducido por una mujer de origen chino, tres multimillonarios más de EUA también escogieron por esposas a mujeres asiáticas

Luego del escándalo que generó la infidelidad del fundador de Nvidia, Jensen Huang, con una mujer de origen chino, aparentemente espía del gobierno de Beijing, la vida sentimental de algunos de los empresarios más poderosos de Silicon Valley también fue foco de la conversación social, al descubrirse la coincidencia de que tres de ellos también están en pareja con mujeres chinas.

La conversación involucra a Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase; Larry Ellison, cofundador de Oracle; y Mark Zuckerberg, fundador de Meta.

A raíz de este caso, usuarios de internet comenzaron a relacionar las historias personales de otros empresarios tecnológicos y a convertirlas en memes bajo la idea de que las relaciones sentimentales podrían ser utilizadas como herramientas de acercamiento o infiltración.

Cuatro historias, distintos orígenes

Aunque las publicaciones virales presentan los casos como una coincidencia, las historias personales de los empresarios tienen diferencias importantes.

Brian Armstrong está casado con Angela Meng, quien nació en Beijing, China. El fundador de Coinbase mantiene una relación con ella desde antes de su matrimonio, celebrado en 2024.

Por su parte, Larry Ellison, fundador de Oracle, está casado con Jolin Zhu, también conocida como Keren Zhu, de origen chino. La relación del empresario con ella ha llamado la atención por la diferencia de edad entre ambos y por la discreción con la que han manejado su vida privada.

En el caso de Mark Zuckerberg, su esposa, Priscilla Chan, nació en Massachusetts, Estados Unidos. Sus padres son refugiados de origen chino que huyeron de Vietnam, por lo que su ascendencia es chino-vietnamita.

El caso Nvidia, el detonante

La polémica que puso estas historias bajo los reflectores surgió por los reportes sobre Alice Huang, una empresaria que trabajó en Megaspeed, compañía con sede en Singapur dedicada a servicios de infraestructura tecnológica y vinculada comercialmente con Nvidia.

De acuerdo con reportes de The New York Times y The Wall Street Journal, autoridades estadounidenses sospechan que Alice Huang mantenía vínculos con los servicios de inteligencia chinos y habría utilizado su cercanía con Jensen Huang para obtener información.

Megaspeed también ha estado bajo escrutinio por sospechas de facilitar el acceso de empresas chinas a procesadores avanzados de inteligencia artificial de Nvidia, cuya exportación a China está restringida por Washington.

El 8 de noviembre, Jensen Huang reconoció ante los trabajadores de Nvidia que había sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia y colaboradores. Aunque no identificó a la persona con quien mantuvo la relación, confirmó que respaldaría la investigación independiente anunciada por el consejo directivo de la compañía.

La empresa aseguró que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que sus secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense hayan sido comprometidos.

Además, el presidente chino, Xi Jinping, ha rechazado las acusaciones de espionaje y las calificó como infundadas, según declaraciones de su Ministerio de Relaciones Exteriores.