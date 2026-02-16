Reino Unido evalúa sanciones por caso Alexei Navalni

Londres analiza más sanciones contra Rusia tras detectarse una toxina letal en muestras del fallecido opositor Alexei Navalni

El Gobierno británico analiza nuevas medidas contra Rusia, incluido un posible endurecimiento de sanciones, tras revelarse que el líder opositor ruso Alexei Navalni habría sido envenenado con una toxina extremadamente letal.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, declaró este domingo que su país estudia una respuesta coordinada con aliados internacionales luego de que análisis independientes detectaran epibatidina, una sustancia presente en ranas dardo de Ecuador, en muestras tomadas del cuerpo del opositor, fallecido en una prisión de Siberia en febrero de 2024.

Análisis revelan toxina letal

El hallazgo fue comunicado por Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Según el pronunciamiento conjunto, Rusia tenía “los medios, el motivo y la oportunidad” para administrar el veneno.

De acuerdo con el dominical The Sunday Telegraph, tras la muerte de Navalni se extrajeron muestras biológicas, incluido tejido humano, que fueron enviadas a laboratorios especializados, entre ellos el de Ciencia y Tecnología del Ministerio británico de Defensa en Port Down, al sur de Inglaterra.

La epibatidina es considerada hasta 200 veces más potente que la morfina. Según el rotativo, la sustancia provoca inicialmente dificultad respiratoria, seguida de convulsiones, ataques epilépticos y vómitos. Una dosis letal puede causar la muerte en aproximadamente 30 minutos.

Presión coordinada contra Moscú

“Seguimos considerando una acción coordinada, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso”, afirmó Cooper en entrevista con la BBC. La ministra subrayó que la presión internacional debe mantenerse de manera conjunta, especialmente en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, cuyo cuarto aniversario se aproxima.

Cooper también recordó una de las frases más emblemáticas del opositor: “Di la verdad, divulga la verdad, porque es el arma más peligrosa de todas”. Añadió que, aunque Navalni ya no puede hacerlo, el Reino Unido continuará hablando “por él y por su viuda”, Yulia Navalnaya.

Navalni fue detenido en enero de 2021 en el aeropuerto de Moscú tras regresar de Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento con el agente nervioso Novichok, ataque del que responsabilizó directamente al Kremlin.

Considerado el crítico más prominente del presidente ruso, Vladímir Putin, Navalni denunció durante años la corrupción en las altas esferas del poder ruso.

Su muerte ha intensificado la presión internacional sobre Moscú y reavivado las demandas de justicia por parte de gobiernos occidentales.