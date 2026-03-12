Reino Unido cambiará figuras históricas por animales en billetes

La institución explicó que los diseños podrían incluir aves, mamíferos, plantas o paisajes naturales característicos del Reino Unido

El Banco de Inglaterra anunció que en su próxima serie de billetes de entre 5 y 50 libras reemplazará las figuras históricas británicas por imágenes de fauna autóctona. La institución informó la decisión este miércoles y explicó que el cambio forma parte del rediseño que realizará en el papel moneda en los próximos años.

La medida surge tras una consulta pública realizada en julio de 2025, en la que participaron cerca de 44 mil personas. De acuerdo con los resultados, alrededor del 60 % de las respuestas se inclinó por que la temática de los billetes represente la vida silvestre del Reino Unido.

La propuesta superó otras opciones planteadas durante la consulta, como arquitectura y monumentos, personajes históricos, artes, cultura, deporte, innovación o acontecimientos históricos.

Actual serie de billetes muestra figuras históricas

La serie actual de billetes de libra esterlina presenta retratos de personajes relevantes de la historia británica. En el billete de cinco libras aparece el ex primer ministro Winston Churchill; en el de diez libras la escritora Jane Austen; en el de 20 libras el pintor JMW Turner; y en el de 50 libras el matemático Alan Turing.

La inclusión de figuras históricas en el dinero británico se remonta a 1970, cuando el dramaturgo William Shakespeare fue el primer personaje en aparecer en los billetes modernos del país.

Billetes seguirán mostrando al monarca británico

Aunque los nuevos diseños eliminarán las figuras históricas del reverso, el retrato del monarca británico continuará presente en el anverso de los billetes. Actualmente, la moneda británica muestra la imagen del rey Carlos III, siguiendo la tradición del sistema monetario del Reino Unido.

Consulta pública definirá qué animales aparecerán

El Banco de Inglaterra realizará una segunda consulta pública durante el verano para conocer qué especies de fauna autóctona deberían formar parte de los nuevos diseños.

Para ello, un comité de expertos en vida silvestre elaborará una lista preliminar de animales, la cual posteriormente será sometida a votación del público para elegir las especies que finalmente aparecerán en los billetes.

Rediseño busca reforzar la seguridad de los billetes

La jefa de caja del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, explicó que uno de los principales objetivos del rediseño es mejorar la seguridad del papel moneda frente a falsificaciones.

"aumentar la resistencia a las falsificaciones, pero también brinda la oportunidad de celebrar diferentes aspectos del Reino Unido".

El banco central también señaló que el desarrollo de nuevos billetes suele ser un proceso largo, ya que implica pruebas de seguridad, diseño e impresión, por lo que la nueva serie podría tardar varios años en entrar en circulación.

Decisión genera críticas en el ámbito político

El anuncio ha provocado reacciones en algunos sectores políticos del Reino Unido. Entre los críticos se encuentra el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, quien cuestionó la decisión en redes sociales.