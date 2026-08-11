Regresan libro a biblioteca australiana… ¡150 años después!

El ejemplar, identificado con el número 506, formaba parte de los cerca de 1,000 libros que tenía la biblioteca cuando fue fundada en 1872.

Un libro sobre arquitectura de la antigua Grecia ha sido devuelto a una biblioteca australiana unos 150 años después de ser prestado, con una multa acumulada que, calculada en valores actuales, rondaría los 28,000 dólares australianos (unos 18,000 euros), aunque el Ayuntamiento local ha decidido condonarla.

'Las Antiguedades de Atenas', publicado en 1858 e ilustrado con representaciones de monumentos griegos, pertenecía a la colección de la primera biblioteca de Kiama, una localidad costera situada unos 120 kilómetros al sur de Sídney, y regresó recientemente a su colección según confirmó su ayuntamiento.

El ejemplar, identificado con el número 506, formaba parte de los cerca de 1,000 libros que tenía la biblioteca cuando fue fundada en 1872.

Su regreso se produjo después de que una familia de la zona encontrara el volumen durante unas obras de renovación en su vivienda. El libro había permanecido dentro de una antigua caja de madera escondida tras una chimenea que llevaba décadas cerrada.

Ross Simmons, descendiente de la familia, descubrió recientemente el sello de la antigua biblioteca de Kiama al revisar los libros conservados y cree que el ejemplar pudo haber sido tomado en préstamo por su bisabuelo, John Simmons.

El libro presenta algunos daños causados por el agua, pero se encuentra en buen estado y conserva ilustraciones desplegables de monumentos de la antigua Grecia.

Las normas impresas en el interior del volumen establecían que los libros debían devolverse tras un mes y fijaban una multa de tres peniques por cada semana de retraso.

Calculada en valores actuales, la deuda acumulada rondaría los 28,000 dólares australianos (unos 18,000 euros), aunque el alcalde de Kiama, Cameron McDonald, ha decidido perdonarla y agradeció a la familia la devolución.

Los registros de préstamos de la década de 1870 se han perdido, por lo que la biblioteca no puede determinar quién retiró exactamente el libro ni cuándo.

La responsable de las bibliotecas de Kiama, Michelle Hudson, explicó que el ejemplar pasará a formar parte de la colección de estudios locales y ya no podrá volver a ser prestado.