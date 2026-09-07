Regresan a Marruecos 21 migrantes tras ataque en Ceuta

El incidente no dejó soldados ni guardias civiles lesionados y tampoco se informaron daños materiales en los vehículos oficiales

Un grupo de 21 migrantes marroquíes regresó voluntariamente a Marruecos después de ser identificado por participar en un ataque con piedras contra una patrulla militar y agentes de la Guardia Civil en Ceuta, ciudad española ubicada en el norte de África.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado en las inmediaciones de la playa de El Trampolín, donde permanecen centenares de personas tras la entrada masiva e irregular registrada desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

El incidente no dejó soldados ni guardias civiles lesionados y tampoco se informaron daños materiales en los vehículos oficiales.

Una pelea derivó en el ataque contra las patrullas

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el altercado comenzó con una serie de enfrentamientos entre los propios migrantes. Durante la intervención, algunos de los involucrados comenzaron a lanzar piedras contra una unidad de las Fuerzas Armadas que se encontraba cerca del asentamiento.

Agentes de la Guardia Civil acudieron en apoyo de la patrulla militar y también fueron atacados con piedras. Una vez controlada la situación, 21 ciudadanos marroquíes fueron identificados por su posible participación en los hechos.

Los implicados manifestaron su intención de regresar a su país, por lo que fueron trasladados hasta la frontera del Tarajal. Su retorno se concretó durante la madrugada del domingo y no correspondió a una expulsión ordenada judicialmente.

La Asociación de Tropa y Marinería Española expresó su preocupación por la repetición de agresiones contra integrantes de las Fuerzas Armadas y solicitó que los militares desplegados en este tipo de operativos sean reconocidos como agentes de autoridad, con el propósito de fortalecer su capacidad de actuación.

Una crisis migratoria todavía sin resolver

El episodio ocurre en medio de la crisis iniciada a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia Ceuta. Aunque una parte importante regresó voluntariamente durante los días posteriores, varios miles continúan en la ciudad.

Numerosos migrantes permanecen en barrios periféricos o en asentamientos improvisados cerca de las playas, donde enfrentan dificultades para conseguir alimentos, agua y condiciones adecuadas de alojamiento.

La cantidad exacta de personas que todavía se encuentran en Ceuta no ha sido determinada. El Gobierno español calcula alrededor de 5 mil migrantes, mientras las autoridades locales manejan una estimación cercana a 9 mil y algunas organizaciones elevan considerablemente esa cifra.

Además, aproximadamente mil 500 menores de edad han quedado bajo responsabilidad de las autoridades de Ceuta y permanecen en los espacios de acogida habilitados para atender la emergencia.

Instalarán carpas para recibir a más de mil migrantes

Como parte de las medidas para reorganizar la atención, el Gobierno español asumió el control temporal de una zona del Puerto de Ceuta y autorizó la colocación de carpas para albergar a más de mil personas.

El espacio previsto comprende alrededor de 16 mil metros cuadrados de terrenos portuarios y funcionará como una instalación provisional mientras avanzan los procedimientos de identificación, protección internacional y retorno.

La medida generó rechazo entre vecinos y empresarios del sector, quienes solicitaron detener los trabajos por considerar que la instalación podría prolongar la concentración de migrantes en el puerto.

Mientras continúan las devoluciones y los procesos administrativos, las autoridades mantienen presencia policial y militar en las playas y sectores periféricos para prevenir nuevos enfrentamientos y atender la situación humanitaria.