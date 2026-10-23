Registran violencia en dos prisiones de Ecuador con ocho muertos

Reportes preliminares señalan agresiones con armas de fuego dentro de las instalaciones, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa la nación.

Al menos ocho presos muertos y diez personas heridas dejaron este jueves sendos ataques registrados en dos de las principales cárceles de Ecuador, lo que rompe con un extendido periodo sin matanzas en las prisiones ecuatorianas tras las intervenciones carcelarias realizadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Los hechos ocurrieron en la cárcel de El Inca, de Quito, y en la prisión de Latacunga, una de las más grandes del país, según reportó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la oficina del Gobierno encargada del control y administración de las cárceles del país andino.

En la cárcel de El Inca se registraron cuatro presos fallecidos, mientras que en la prisión de Latacunga hubo otros cuatro reclusos muertos, además de diez heridos que reciben asistencia médica, entre los cuales el SNAI no detalló si hay guardias de prisiones.

La institución penitenciaria aseguró que los presuntos responsables de estas masacres "ya se encuentran identificados y serán trasladados a El Encuentro", la prisión de máxima seguridad construida por orden del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario instaurado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Un reporte interno difundido por la periodista Karol Noroña, especializada en investigar al crimen organizado en Ecuador, señaló que en Latacunga los presos fueron acribillados con disparos de pistolas, mientras que otro fue hallado con signos de estrangulamiento.

Los informes oficiales no detallan las razones de las masacres, si bien se presume que puede haber sido una acción coordinada contra reclusos de la banda criminal Los Choneros por parte de otras organizaciones criminales rivales.

Los incidentes se produjeron el mismo día en que fue detenida Luisa González, excandidata presidencial del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza de la oposición al Gobierno de Noboa, que lidera desde la distancia el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

El ministro del Interior, John Reimberg, vinculó en la red social X ambos acontecimientos, aunque sin aportar pruebas.

"Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Cada quien saque sus conclusiones", escribió Reimberg. "Lo que sí está claro es que en Ecuador no vamos a permitir que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado. La ley no se negocia. El orden no se entrega".

Las cárceles de Ecuador han sido escenario de numerosas masacres durante los últimos años y uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa el país, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en enfrentamientos entre bandas rivales.

A estas bandas, dedicadas al narcotráfico, las extorsiones y la minería ilegal, atribuye el Gobierno de Noboa la escalada de violencia e inseguridad del país, por lo que pasó a considerarlas "terroristas" y declarar un "conflicto armado interno" que se mantiene desde 2024.